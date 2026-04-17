Una tragedia ha colpito la Val Verzasca, in Svizzera, dove un giovane di 17 anni è morto dopo una caduta in un dirupo. L’incidente ha richiesto un vasto intervento di soccorso e ha riacceso l’attenzione sui rischi delle aree montane e impervie, soprattutto durante le ore notturne.

Caduta fatale a Corippo nella notte per un giovane di 17 anni

Come riportato da Varese News, nella Val Verzasca, tra giovedì e venerdì, si è verificata una grave tragedia a Corippo. Un ragazzo di 17 anni, cittadino svizzero e residente nel Canton Berna, ha perso la vita dopo essere precipitato per circa venti metri in un dirupo situato nei pressi di un rustico. La caduta si è conclusa nel fiume Verzasca.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia cantonale, le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare e restano in fase di accertamento.

La segnalazione della scomparsa sarebbe arrivata intorno alle 6.00 del mattino alla Centrale comune d’allarme (CECAL), dando avvio a un’imponente operazione di ricerca. Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale insieme alla Polizia intercomunale del Piano, supportati dai soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero, impegnati soprattutto nelle aree impervie lungo il corso del fiume e nei dintorni del punto della caduta.

Morto a 17 anni: precipita per venti metri, il corpo recuperato nel fiume

Le operazioni di ricerca si sono protratte per diverse ore fino al ritrovamento del corpo del giovane, avvenuto poco dopo le 11.30 nelle acque della Verzasca. Nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. A seguito della gravità dell’evento è stato attivato anche il Care Team, incaricato di fornire assistenza psicologica alle persone coinvolte nelle operazioni. Rimane ora il compito degli inquirenti di ricostruire con precisione la dinamica della caduta e chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.