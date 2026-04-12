Il giovane siciliano stava facendo un giro su una bicicletta elettrica: dopo il malore non si è più ripreso. Disposta l'autopsia

L’autopsia dovrà fare chiarezza sulle cause della morte di un ragazzo di soli 17 anni, studente in gita scolastica morto a seguito di un malore improvviso. Il

dramma è avvenuto a Firenze, mentre il ragazzo si trovava in sella ad una bicicletta elettrica. Dopo aver perso conoscenza non si è più ripreso nonostante i

ripetuti tentativi di rianimarlo.

Dramma a Firenze: muore studente 17enne in gita dopo un malore

Stava facendo un giro su una bici elettrica ed era in gita scolastica a Firenze con i compagni quando si è sentito male, accasciandosi a terra e non si è più ripreso. É morto così un ragazzo di soli 17 anni gettando nell’incredulità e nel dolore amici, compagni, insegnanti e famiglia.

Il ragazzo era di Adrano in provincia di Catania e si trovava in Toscana, arrivato dalla Sicilia, per la gita organizzata con la scuola.

I soccorritori sono giunti sul posto in tempi rapidi ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione del 17enne, non hanno potuto fare altro che constatarne e dichiararne il decesso. Il sequestro della salma è stato successivamente disposto dalla procura di Firenze: è stato disposto l’esame autoptico, in programma per martedì 14 aprile, che dovrà far luce sulle esatte ragioni dell‘improvviso decesso. Le autorità hanno inoltre ascoltato le persone presenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.