Il caso degli anziani morti in ambulanza che ha tenuto vivo l’interesse televisivo e non solo perché si voleva capire come facesse l’infermiere a togliere la vita ad anziani già in condizioni fragili che utilizzavano l’ambulanza per essere spostati da un luogo di cura ad un altro o verso l’ospedale. Ora è arrivato il verdetto definitivo.

11 decessi, trovati strumenti a bordo dell’ambulanza

Secondo le indagini a bordo dell’ambulanza sono stati trovati strumenti come siringhe, aghi, accessi venosi ed abbassalingua. Oggetti che non dovevano esserci in trasporti definiti secondari.

Inoltre un aspetto che ha fatto partire l’indagine è il fatto che vi fosse sempre quell’infermiere a bordo per ogni trasporto, solo così si è potuto stringere il cerchio degli indagati alla persona che poi è stata sospesa dal ruolo di autista soccorritore, che ricopriva da diversi anni.

Autista indagato per omicidio volontario, finito in arresto

L’autista è stato inizialmente indagato per omicidio volontario, come anticipato nel precedente paragrafo, il numero di morti che continuava a salire ha fatto insospettire più di una persona.

Luca Spada, questo il nome del 27enne di Meldola, finito in manette, si è sempre dichiarato innocente. Nel filone di indagine, come riporta il Repubblica Bologna si sospettava anche di connivenze con l’agenzia di pompe funebri, contatto poi smentito dalla titolare dell’agenzia.

Ora si aspetta l’esito degli esami sugli oggetti ritrovati come quello relativo all’autopsia su un’anziana morta lo scorso novembre, una delle ultime vittime di Spada.