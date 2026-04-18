Le violente piogge che hanno colpito Roma hanno messo in evidenza ancora una volta la vulnerabilità dei grandi complessi museali di fronte agli eventi climatici estremi. Anche i Musei Vaticani sono stati interessati da infiltrazioni di acqua e allagamenti che hanno coinvolto opere di straordinario valore storico, riaccendendo il dibattito sulla necessità di una manutenzione più efficace e di interventi strutturali mirati alla tutela del patrimonio artistico.

Scrosci d’acqua dal soffitto nei Musei Vaticani: allagata la sezione Gregoriano Profano

Un forte temporale abbattutosi su Roma ha causato infiltrazioni d’acqua ai Musei Vaticani, provocando un allagamento nella sezione Gregoriano Profano, uno degli spazi che custodiscono importanti testimonianze dell’arte classica romana e greca. Le immagini diffuse mostrano l’acqua scendere copiosamente dal soffitto, trasformandosi in veri e propri scrosci che hanno raggiunto statue e reperti archeologici di grande valore storico.

Stando alle indiscrezioni de Il Messaggero, tra le opere coinvolte figurerebbe anche una statua attribuita all’imperatore Tiberio, datata al I secolo a.C. e ritrovata a Cerveteri nel 1840, insieme a ritratti di senatori romani e frammenti in porfido.

Il personale del museo sarebbe intervenuto rapidamente utilizzando strumenti, come stracci e spazzoloni, nel tentativo di limitare i danni e contenere l’acqua che cadeva da più punti del soffitto.

Stando alle prime informazioni a nostra disposizione, nonostante l’impatto visivo dell’episodio e la preoccupazione iniziale, al momento non risulterebbero danni gravi alle opere esposte. Tuttavia, l’accaduto ha evidenziato ancora una volta la fragilità di strutture storiche così complesse di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti.

Allagata la sezione Gregoriano Profano nei Musei Vaticani: le possibili cause e l’allarme sulla manutenzione

Sempre secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Messaggero, l’origine dell’allagamento sarebbe legata a un malfunzionamento del sistema di smaltimento delle acque piovane, probabilmente dovuto a scarichi ostruiti o a una manutenzione non adeguata di caditoie e condotti. L’episodio non rappresenterebbe un caso isolato: già in passato altre aree dei Musei Vaticani avevano mostrato segnali di criticità legati all’umidità e alle infiltrazioni. Nella Sala Sobieski, ad esempio, sarebbero comparse evidenti tracce di umidità vicino agli affreschi, mentre nella Sala Regia si sarebbe reso necessario un controllo approfondito dopo il distacco di frammenti di stucco dalla volta.

Questi precedenti confermano come la conservazione di un patrimonio artistico di tale importanza richieda interventi costanti e strutturali. L’evento riporta quindi l’attenzione sull’urgenza di investire nella manutenzione preventiva e nella protezione dei musei.