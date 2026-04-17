Un violento incidente stradale ha coinvolto due autobus lungo la Via Casilina, nel territorio di Aquino in provincia di Frosinone, provocando diversi feriti e gravi disagi alla circolazione. Lo schianto, avvenuto nelle ore centrali della giornata, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e i primi accertamenti sulla dinamica.

Schianto tra autobus sulla Casilina: viabilità, indagini e accertamenti in corso

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato della Casilina, con gestione del traffico a senso unico alternato per diverse ore. I carabinieri delle compagnie competenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, mentre l’area è stata sottoposta a rilievi tecnici approfonditi.

I due autobus, impegnati sulle tratte Sora–Cassino e Sora–SKF, sono stati posti sotto sequestro su disposizione della Procura di Cassino per ulteriori verifiche. Parallelamente, stando alle indiscrezioni del TGR Lazio, Cotral avrebbe avviato un’indagine interna e avrebbe inviato sul posto il proprio personale dirigenziale per supporto operativo e per gli accertamenti del caso.

Schianto tra due autobus, soccorsi ed emergenza sulla Casilina: il bilancio dei feriti

Poco dopo le 13, lungo la Via Casilina nei pressi del bivio per Aquino (area sud della provincia di Frosinone), si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto due autobus Cotral, all’incrocio con la zona di San Tommaso. L’impatto, secondo quanto riportato da Frosinone Today, avrebbe provocato il ferimento di sette persone. Tra queste, un uomo di 60 anni residente a Sora, dipendente Stellantis, avrebbe riportato le conseguenze più serie e sarebbe stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, con prognosi riservata.

Gli altri passeggeri coinvolti, inclusi i due autisti, avrebbero riportato lesioni meno gravi e sarebbero stati assistiti tra le strutture sanitarie di Cassino e il pronto soccorso locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area. Dai primi riscontri emerge che uno dei mezzi ha riportato danni alla parte anteriore e l’altro a quella posteriore, segno di un impatto particolarmente violento.