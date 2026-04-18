Arianna David, confessioni su Eros, Bon Jovi e l’imbarazzo per Vannacci

Arianna David ripercorre gli incontri con protagonisti della musica e della politica e confessa la timidezza che le ha impedito di chiedere una foto con Vannacci

Nel corso della puntata speciale di Storie al Bivio Weekend condotta da Monica Setta (in onda il 18 aprile 2026), Arianna David ha offerto un racconto a tratti divertito e a tratti imbarazzato sui suoi rapporti con alcune celebrità. Il salotto televisivo, caratterizzato da momenti musicali e confessioni intime, ha rappresentato il palcoscenico in cui l’ex Miss Italia ha ripercorso episodi della sua vita sentimentale e incontri memorabili, mettendo in evidenza la sua spontaneità e una spiccata timidezza che ricorre come fil rouge nelle sue narrazioni.

Gli incontri con i protagonisti della musica

Nel collegamento con il passato, Arianna David ha descritto il rapporto con Eros Ramazzotti come una piccola «favola» personale: da adolescente aveva ascoltato la sua musica e, dopo la vittoria a Miss Italia, si ritrovò a tavola con lui in un ristorante. La giornalista ha raccontato di essere stata invitata a un suo concerto a Forlì, di aver visto lo spettacolo dal backstage e di aver trascorso una settimana nella sua casa, dormendo nella depandance e pranzando con la madre dell’artista.

Nonostante la vicinanza e i gesti di cortesia, ha sottolineato che tra loro non ci fu nulla di più di un bacetto a stampo, definendo il tutto con un tono che mescolava tenerezza e incredulità.

Bon Jovi e l’incontro con l’attore

Tra gli altri episodi narrati, Arianna ha ricordato una cena con Jon Bon Jovi, sottolineando come si sia trattato di un incontro piacevole ma privo di sviluppi romantici.

Diversamente, con l’attore Raoul Bova ha rivelato un tentativo di bacio non ricambiato: lui provò ad avvicinarsi, ma lei non si lasciò coinvolgere. Questi flash raccontano una dinamica ricorrente nella sua vita pubblica, in cui la notorietà incrocia la sfera privata e genera aneddoti che restano impressi, spesso riportati con ironia e autoreflessione.

Il caso Vannacci: il figlio, la foto mancata e la viralità

La conversazione ha preso una piega diversa quando è emerso l’episodio che coinvolge il generale e politico Roberto Vannacci. Arianna ha raccontato di averlo incontrato a teatro, notandolo per la sua statura. A casa, il figlio più giovane si dichiarò entusiasta e la rimproverò perché non si era fatta scattare una foto con lui. La conduttrice ha spiegato di essere una persona riservata e persino davanti a una star — o a un volto apprezzato in famiglia — preferisce non forzare un incontro. Il frammento del programma che riprendeva l’aneddoto è diventato virale, scatenando commenti e discussioni sui social.

Reazioni e contesto mediatico

La viralità del video ha generato opinioni contrastanti: per alcuni si è trattato di un episodio divertente e innocuo, per altri di un piccolo caso di costume che fotografa il rapporto tra personalità pubbliche e pubblico. Anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha contribuito al dibattito, ricordando di aver espresso apprezzamento per Vannacci in passato durante una partecipazione a Le Iene. L’accostamento tra politica, spettacolo e reazioni personali mette in luce quanto la soglia della privacy e dell’imbarazzo sia ormai sottile nel panorama mediatico contemporaneo.

Il programma e l’atmosfera della puntata

Questa edizione di Storie al Bivio Weekend è stata concepita con un’impronta più leggera e musicale: dopo la partita di qualificazione femminile Danimarca-Italia, la trasmissione del 18 aprile 2026 ha ospitato performance dal vivo e ospiti come Marco Ferradini, che si è esibito insieme alla figlia, e la showgirl Nadia Bengala, protagonista di una toccante testimonianza famigliare. Monica Setta ha definito la puntata «special» per l’alternanza di musica, ricordi e confessioni, confermando la vocazione del format a esplorare i bivi esistenziali e le scelte personali con tono più spettacolare.

Una chiusura di riflessione

In chiusura, il racconto di Arianna David mette in evidenza come la fama e gli incontri illustri possano alimentare aneddoti buffi, romantici o imbarazzanti. Tra un bacetto a stampo, una cena e la reticenza a chiedere una foto, emerge la figura di una donna che oggi racconta con semplicità il proprio passato, consapevole che ogni confessione può diventare materia di discussione pubblica. Il mix di musica, politica e social media che ha animato la puntata costituisce un piccolo vademecum su come la contemporaneità trasformi anche i gesti più minuti in storie condivise.