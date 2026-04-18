Rifondazione Comunista guarda al campo progressista per un fronte comune contro le destre

Rifondazione Comunista ha votato un documento che apre al percorso del centrosinistra per costruire un fronte democratico comune, pur preservando autonomia politica e partecipando al congresso della Sinistra Europea a Bruxelles

La direzione di Rifondazione Comunista ha compiuto un passo politico significativo con l’approvazione di un documento che guarda al percorso del campo progressista. Il testo, votato dal Comitato politico con un risultato di 89 a 80 e discusso tra il 10 e il 12 aprile, propone di lavorare alla costruzione di un fronte democratico per la Costituzione in vista di future consultazioni elettorali.

Questa proposta nasce dall’intento di mettere insieme forze sociali e politiche che si oppongono al governo Meloni, con l’obiettivo di creare una coalizione maggioritaria che sappia rispondere a bisogni concreti delle classi popolari.

Pur indicando una direzione di marcia verso il centrosinistra, il partito ha voluto chiarire che non si tratta di un’adesione a strutture già costituite o a un ingresso indistinto nel cosiddetto campo largo.

Nelle parole dei dirigenti di Rifondazione si ribadisce la volontà di conservare autonomia politica e programmatica, condizione ritenuta essenziale per poter verificare eventuali accordi che puntino a battere le destre senza rinunciare all’identità della formazione.

La decisione interna e il significato del voto

Il voto al Comitato politico ha rappresentato una tensione interna, testimoniata dal margine ristretto tra favorevoli e contrari.

Per i promotori del documento, il passo segnala la disponibilità a costruire un’alleanza ampia ma negoziata, in cui Rifondazione Comunista mantiene la sua voce autonoma. L’obiettivo dichiarato è la creazione di un Fronte democratico che ponga al centro la Costituzione e alcune priorità sociali, senza trasformare il partito in una componente subordinata di un’aggregazione più grande.

Autonomia e condizioni politiche

Nel testo approvato si sottolinea che ogni intesa dovrà rispettare l’autonomia organizzativa e programmatica del partito. Questa condizione significa che eventuali accordi elettorali verranno valutati sul merito e non in base a schieramenti preconfezionati; in sostanza, non si aderisce a qualcosa di già costituito, ma si esplora la possibilità di convergere su punti concreti. Il concetto di autonomia qui funziona come garanzia per mantenere una linea critica e propositiva all’interno di qualsiasi alleanza.

Il ruolo internazionale: congresso della Sinistra Europea

Contemporaneamente alla discussione interna, Rifondazione ha preso parte all’ottavo congresso della Sinistra Europea a Bruxelles, un appuntamento che ha visto l’ingresso dei Lavoratori Belga (PTB) e la partecipazione di personalità come Jeremy Corbyn e rappresentanti dei Democratic Socialists of America. L’evento ha offerto l’occasione per confrontarsi sulle priorità europee della sinistra, rafforzare legami transnazionali e discutere strategie comuni contro politiche di destra e austerità.

Leadership e delegazioni

Al congresso è stato confermato presidente il compagno Walter Baier del KPÖ austriaco, mentre nel segretariato è stata eletta la responsabile esteri di Rifondazione, Anna Camposampiero. Queste nomine rafforzano la presenza del partito italiano negli organismi europei della sinistra e segnalano la volontà di incidere nelle scelte collettive. La partecipazione ha inoltre permesso lo scambio su temi strategici come il welfare, la pace e la democrazia costituzionale.

Mobilitazione contro il riarmo e iniziative pubbliche

Dalla capitale belga è arrivato anche il rilancio di una mobilitazione europea contro il riarmo: la manifestazione del 14 giugno a Bruxelles denominata “Welfare not workfare” è stata indicata come momento per esprimere il rifiuto popolare alle politiche di militarizzazione e alle scelte della Commissione Europea che, secondo il segretario Maurizio Acerbo, sono incompatibili con la difesa dello stato sociale. Rifondazione intende utilizzare questa piattaforma per collegare istanze nazionali e continentali su diritti sociali e pacifismo.

Nel complesso, l’insieme di scelte – dal documento interno alla partecipazione alla Sinistra Europea fino alla proposta di mobilitazione – disegna per Rifondazione Comunista una strategia che prova a bilanciare apertura e identità. L’orizzonte è la costruzione di un’alleanza capace di competere con le forze di destra, ma la condizione posta resta chiara: ogni passo verso il campo progressista dovrà preservare il profilo politico e programmatico del partito.