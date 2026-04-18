Rifondazione propone un fronte democratico per la Costituzione e guarda al campo progressista

La direzione politica del Partito della Rifondazione Comunista ha segnato un cambio di passo nel dibattito interno: un documento approvato con il voto di 89 favorevoli contro 80 contrari, durante il Comitato politico tenutosi tra il 10 e il 12 aprile, apre alla costruzione di un Fronte democratico comune contro le destre.

Questa mossa è pensata come un tentativo di ricomporre forze sociali e politiche d’opposizione al governo Meloni, senza però rinunciare all’identità storica del partito. Nel testo discusso si ribadisce la volontà di non equiparare il centro-sinistra alla destra fascista e leghista, ma si propone di lavorare a una piattaforma che serva da base per una possibile coalizione elettorale maggioritaria.

Un’offerta politica chiara ma autonoma

Il documento presentato definisce con chiarezza che non si tratta di un’adesione a qualcosa di già costituito né di un ingresso automatico nel cosiddetto campo largo del centrosinistra: la proposta vuole mantenere la specificità di Rifondazione. In pratica, il partito intende verificare la possibilità di un accordo che consenta una convergenza sul comune obiettivo di sconfiggere la destra e di promuovere cambiamenti rispondenti ai bisogni delle classi popolari.

L’articolazione territoriale utilizzata nelle recenti elezioni amministrative è citata come dimostrazione della volontà di preservare l’autonomia politica e programmatica, evitando facili omogeneizzazioni con altre formazioni di sinistra.

Autonomia e condizioni della convergenza

Nel documento vengono fissate condizioni precise: mantenere la autonomia politica e programmatica significa poter negoziare senza subire singole decisioni imposte dall’esterno. La proposta non elimina critiche o differenze con le altre forze progressiste, ma pone l’accento su punti condivisi, come il rafforzamento dello stato sociale e misure a favore delle classi popolari. La strategia è dunque pragmatica: esplorare alleanze utili a costruire una maggioranza alternativa senza perdere di vista l’identità e il radicamento territoriale del partito.

Presenza e iniziative sul piano europeo

Parallelamente al dibattito nazionale, il partito ha partecipato a Bruxelles all’ottavo congresso della Sinistra Europea, un appuntamento che ha visto, tra gli altri, l’ingresso dei Lavoratori Belga (PTB) e la partecipazione di figure internazionali come Jeremy Corbyn e i Democratic Socialists of America. L’evento ha confermato Walter Baier del Kpo austriaco come presidente e ha visto l’elezione di Anna Camposampiero, responsabile esteri di Rifondazione, nel segretariato, segnando un rafforzamento della voce italiana all’interno delle reti progressiste continentali.

Mobilitazione contro il riarmo: il rilancio della manifestazione

Dal congresso di Bruxelles è emerso anche il rilancio di una grande manifestazione europea contro il riarmo. Il partito ha sostenuto l’appuntamento del 14 giugno a Bruxelles, intitolato “Welfare not workfare“, pensato come momento per affermare che le scelte della Commissione Europea e dei governi per il riarmo sono incompatibili con la tutela dello stato sociale. Maurizio Acerbo ha sottolineato come la mobilitazione debba servire a esprimere il rifiuto dei popoli al riarmo e alla guerra, mettendo al centro la difesa dei diritti sociali.

Implicazioni politiche e prossimi passi

La proposta di Rifondazione non cerca soluzioni immediate né clausole di adesione formale a coalizioni già esistenti; piuttosto apre un percorso di confronto che potrebbe condurre a un’alleanza elettorale più ampia se sarà possibile trovare punti programmatici comuni. Sul piano pratico, il partito dovrà ora misurare la disponibilità delle altre forze d’opposizione a una piattaforma condivisa e organizzare percorsi territoriali coerenti con l’autonomia dichiarata. Allo stesso tempo, l’impegno europeo con la Sinistra Europea e la partecipazione alle mobilitazioni di giugno segnano una duplice agenda: nazionale e transnazionale, entrambe orientate a contrastare politiche di destra e a rilanciare istanze sociali.

In sintesi, la decisione votata tra il 10 e il 12 aprile e la presenza a Bruxelles tracciano una strategia a due livelli: costruire alleanze utili a battere la destra nelle sedi elettorali, senza rinunciare all’identità di partito, e costruire mobilitazioni europee che mettano al centro il rifiuto del riarmo e la tutela dello stato sociale. Sarà nei prossimi mesi che si vedrà se questa offerta politica troverà interlocutori disposti a convergere su obiettivi concreti e misurabili.