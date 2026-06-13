In anteprima il video "Scacciapensieri" di Giovanni Segreti Bruno

Milano, 13 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Scacciapensieri”, il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno co prodotto da Joseba Label e The Saifam Group e distribuito da Virgin Music Italia.”Scacciapensieri” è un viaggio tra elettronica e tradizione mediterranea, dove la tarantella calabrese incontra beat pulsanti, chitarre classiche e atmosfere urban dal respiro internazionale.

Questo brano, magnetico e viscerale, racconta un amore improvviso capace di salvarti dal rumore dei pensieri e di riportarti a ballare anche nel caos. Caratterizzato da forti vibrazioni notturne ed estive, il pezzo si adatta perfettamente a contesti musicali legati all’indie italiano, all’alternative pop e al folk elettronico.Il pezzo è stato scritto da Giovanni Segreti Bruno e Luca Napolitano, che ha curato gli arrangiamenti con Vinz Turner.

La direzione artistica è affidata a Gianni Testa.Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Con Scacciapensieri volevo raccontare la vita come una tarantella: una danza che nasce dal dolore ma che, proprio attraverso il movimento, riesce a trasformarlo. Mi affascina questa idea che il dolore, l’angoscia, le inquietudini possano essere attraversati ballandoci dentro.

Un po’ come succede nella vita: e’ piena di strappi, di fatica, di pensieri che ci rincorrono, ma se troviamo il ritmo giusto per abitarli diventano piu’ leggeri, piu’ umani, forse persino piu’ facili da sostenere. Scacciapensieri nasce proprio da li’: dal desiderio di fare spazio al dolore senza subirlo, trasformandolo in energia, in danza, in liberazione.”