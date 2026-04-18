Chiusura dello Stretto di Hormuz e rischio escalation tra Iran e Stati Uniti

Chiusura dello Stretto di Hormuz e rischio escalation tra Iran e Stati Uniti

L'Iran chiude nuovamente lo Stretto di Hormuz e la crisi marittima riporta la regione a un punto di svolta tra diplomazia e pressione militare

La situazione nello Stretto di Hormuz è tornata a essere un banco di prova per la capacità di contenimento internazionale: dopo una riapertura temporanea, le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura del passaggio navigabile, stabilendo che qualsiasi nave in transito sarà potenzialmente bersaglio. Questo cambio di rotta arriva in un contesto in cui i contatti diplomatici tra Tehran e Washington non hanno prodotto risultati definitivi, mentre la regione registra attività navali sempre più intense, avvertimenti radio e segnalazioni di colpi d’arma da fuoco su imbarcazioni commerciali.

Da più fronti emergono dichiarazioni nette: il Parlamento iraniano, attraverso figure come Mohammad Bagher Ghalibaf, parla di pieno controllo dello Stretto, mentre le Guardie Rivoluzionarie (IRGC) sottolineano che il blocco resterà operativo finché non verrà rimosso il presunto blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Sul versante opposto, il presidente Donald Trump ha promesso una risposta severa, definendo inaccettabile qualsiasi forma di ricatto marittimo e confermando il mantenimento di una presenza navale di interdizione.

La dinamica del controllo marittimo e le tattiche impiegate

Nello spazio ristretto e trafficato di Hormuz, la strategia adottata dall’Iran combina mezzi convenzionali e asimmetrici: motovedette veloci, messaggi radio d’avvertimento, posizionamento di sistemi costieri e, secondo più fonti, l’uso o la minaccia di mine navali. Questo tipo di dottrina – spesso definita come sea denial – non punta a dominare il mare ma a rendere il transito costoso e imprevedibile per gli avversari.

In pratica, si osserva una forma di blocco selettivo: navi fermate, convogli deviati e passaggi condizionati che alterano immediatamente il flusso di idrocarburi e merci, con ripercussioni sui mercati energetici globali.

Avvertimenti e incidenti sul campo

I messaggi radio inviati da unità iraniane e i rapporti di spari contro mercantili hanno creato una percezione di rischio reale per gli armatori. Organismi come il UKMTO hanno documentato contatti armati, mentre alcuni Stati, incluso l’India, hanno segnalato che navi battenti bandiera nazionale sono state coinvolte in episodi di tiro nello Stretto. La sequenza degli eventi — riapertura seguita da chiusura in meno di 24 ore — testimonia la natura volatile dell’area e la sua funzione come leva politica oltre che militare.

Il fallimento dei negoziati e la transizione alla pressione operativa

I tentativi di trovare un accordo diplomatico si sono dimostrati finora insufficienti. Un ciclo negoziale durato 21 ore non ha prodotto intese sui temi cardine: il programma nucleare, il destino di scorte di uranio altamente arricchito e lo sblocco di asset finanziari iraniani. Questi nodi hanno trasformato il confronto in una fase più operativa, dove la diplomazia convive con mosse sul terreno che mirano a creare leva e costringere l’altro a fare concessioni.

Le dichiarazioni politiche e il narrativo pubblico

Le comunicazioni ufficiali seguono due direttrici: la deterrenza pubblica e la dimostrazione di capacità belliche. Da un lato, leader iraniani evocano la possibilità di infliggere «nuove amare sconfitte» ai nemici; dall’altro, gli Stati Uniti annunciano dragaggi di mine e operazioni di interdizione. Il risultato è un mix di retorica e posture operative che alimenta il rischio di incidenti involontari e, potenzialmente, di escalation limitata.

Scenari probabili e impatto regionale

Nel breve periodo lo scenario più plausibile sembra una interdizione funzionale del traffico, con passaggi filtrati e attività di contrasto che possono protrarsi per giorni o settimane. L’equilibrio tra la superiore capacità di proiezione statunitense e la tattica iraniana di negazione d’area rende però ogni previsione incerta: dragamine e operazioni di contro-mine aumentano la probabilità di contatti diretti, mentre azioni mirate contro infrastrutture energetiche o navi potrebbero amplificare rapidamente la crisi.

Conseguenze economiche e regionali

Le ripercussioni si estendono all’economia globale e agli equilibri locali: un aumento della volatilità dei prezzi del petrolio, l’accresciuta spesa militare e una possibile estensione del conflitto in altri teatri, come il Libano o aree limitrofe dove gruppi paramilitari possono intervenire. Nel complesso, lo Stretto di Hormuz è diventato uno strumento di pressione permanente, capace di gestire la soglia del conflitto senza necessariamente sfociare in una guerra aperta, pur mantenendo la situazione instabile e soggetta a nuove fasi di tensione.