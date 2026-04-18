Trump convoca i vertici nella Situation Room mentre cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Il 18 aprile 2026 il presidente donald trump ha riunito i suoi consiglieri nella Situation Room per affrontare l’acuirsi della crisi nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato da fonti statunitensi citate da Axios, la convocazione ha l’obiettivo di fare il punto sui negoziati e sulle opzioni militari e diplomatiche. Un funzionario ha avvertito che, in assenza di una svolta, la guerra potrebbe riaccendersi nei giorni successivi, cambiando rapidamente la situazione nella regione.

La riunione segue una fase di negoziati e scambi di messaggi tra Teheran e Washington, con mediazioni passate anche per canali terzi. In questa fase il ruolo del blocco navale e delle misure di interdizione dei porti iraniani è centrale: l’amministrazione americana ha ribadito di mantenere pressione finché non sarà raggiunto un accordo di pace, mentre l’Iran mette in guardia che il controllo del transito rimarrà nelle sue mani fino alla conclusione definitiva del conflitto.

La riunione e il messaggio di Washington

Nel corso dell’incontro nella Situation Room sono state valutate diverse opzioni, dalla prosecuzione dei colloqui alla preparazione di possibili azioni militari. Fonti interne hanno riferito che i partecipanti hanno analizzato scenari nel breve termine e l’impatto su alleanze e commercio globale. Il presidente ha dichiarato che nei colloqui con l’Iran “si stanno registrando progressi” e che potrebbero arrivare informazioni decisive entro la stessa giornata, ma gli ufficiali hanno anche messo in chiaro che senza intese robuste la tensione militare potrebbe aumentare rapidamente.

Colloqui e canali di comunicazione

I contatti tra le parti hanno incluso messaggi veicolati attraverso paesi terzi e interlocuzioni dirette in sessioni preliminari. L’Iran, riferisce il suo Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, sta esaminando proposte americane trasmesse tramite il Pakistan, ma non ha ancora dato un consenso formale. Il concetto di cessate il fuoco viene contestato: Teheran sostiene che il mantenimento del blocco dei porti costituisce una violazione delle intese e che la sua replica potrebbe essere la ripresa dei controlli stringenti nello stretto.

La risposta di Teheran e la gestione dello Stretto

Le autorità iraniane hanno ribadito che manterranno il controllo dello Stretto di Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra», segnalando che il transito sarà regolato in funzione delle mosse americane. Dopo una parziale riapertura dei passaggi marittimi, Teheran ha reintrodotto restrizioni e ha segnalato attacchi contro alcune navi, compresi episodi riferiti da fonti statunitensi come interventi delle Guardie Rivoluzionarie.

Minacce e posture militari

Figure della diplomazia iraniana hanno criticato le dichiarazioni di Washington, definendo certe affermazioni contraddittorie, ma hanno anche avvertito di essere pronte a difendersi. Messaggi della Guida suprema e dei vertici militari hanno sottolineato la capacità marittima di infliggere danni ai nemici e la determinazione a non cedere su punti considerati vitali per la sicurezza nazionale. Parallelamente, gli Stati Uniti mantengono il tema del controllo sull’uranio arricchito come leva negoziale, alimentando ulteriori tensioni.

Effetti sul traffico navale e incidenti recenti

Le misure di interdizione e i controlli irregolari hanno avuto risvolti concreti per il traffico commerciale: dati di tracciamento mostrano che diverse petroliere e navi mercantili hanno transitato nello stretto in giorni recenti, mentre altre sono state rimandate indietro o avvicinate da motovedette iraniane. Alcune imbarcazioni sono state segnalate come soggette a sanzioni, e fonti marittime riportano comunicazioni radio che vietavano il passaggio in determinate finestre temporali.

L’escalation comprende anche segnalazioni di attacchi contro navi commerciali e tentativi di blocco: secondo ricostruzioni, almeno tre attacchi attribuiti alle Guardie Rivoluzionarie hanno colpito mezzi civili, con equipaggi messi in sicurezza ma con conseguenze per le rotte energetiche. L’interruzione di corridoi per il trasporto di gas naturale liquefatto ha già creato difficoltà logistiche, mentre le autorità internazionali monitorano la sicurezza della navigazione.

Scenari possibili e prossime mosse

La convocazione nella Situation Room punta a costruire una strategia coordinata che tenga insieme diplomazia, informazioni di intelligence e presenza militare. Se i negoziati non produrranno concessioni sufficienti, le fonti statunitensi paventano una ripresa delle operazioni belliche in tempi ravvicinati. Dall’altra parte, l’Iran avverte che non accetterà imposizioni che ritiene illegittime e che rimarrà agile nel controllare i traffici marittimi fino a ottenere garanzie concrete.

Il futuro immediato dipenderà dal ritmo dei colloqui, dalla capacità dei mediatori di trovare soluzioni accettabili e dalla gestione delle tensioni in mare. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che lo Stretto di Hormuz resta un punto nevralgico per l’economia energetica globale e per la stabilità regionale.