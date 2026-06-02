Roland Garros, piove su Parigi e Mensik viene 'cacciato' da allenamento

(Adnkronos) - Jakub Mensik 'cacciato' dall'allenamento al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista ceco ha sfidato Joao Fonseca ai quarti di finale dello Slam di Parigi, partita a cui è arrivato dopo qualche momento di tensione. L'allenamento del primo pomeriggio infatti, è stato...

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Jakub Mensik ‘cacciato’ dall’allenamento al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista ceco ha sfidato Joao Fonseca ai quarti di finale dello Slam di Parigi, partita a cui è arrivato dopo qualche momento di tensione. L’allenamento del primo pomeriggio infatti, è stato bruscamente interrotto dagli addetti ai campi parigini, che hanno iniziato a ritirare la rete quando Mensik si stava ancora allenando.

Il motivo? La pioggia che ha colpito Parigi.

Per non far bagnare campi e attrezzature, gli addetti ai campi hanno così sgomberato tutto rapidamente, provocando le proteste di Mensik e del suo team. “Chiamo la direttrice del torneo”, ha urlato l’allenatore del ceco, allontanandosi velocemente.

Anche Mensik si è avvicinato per protestare, con la discussione che si è animata velocemente. Il ceco però non si è dato per vinto e, mentre la rete scompariva dal campo di allenamento, lui ha continuato ad esercitarsi con le volée, fondamentale per cui non serve la rete.

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