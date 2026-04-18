Stretto di Hormuz serrato: come si prepara la tensione tra Iran e Stati Uniti

La disputa sul transito marittimo tra Iran e Stati Uniti minaccia flussi energetici e apre scenari militari imprevedibili

La crisi nello Stretto di Hormuz è tornata al centro dell’attenzione internazionale con l’annuncio, da parte di Teheran, di limitare il transito navale. Questo sviluppo ha messo in crisi le speranze di una rapida de-escalation e ha costretto Washington a convocare riunioni ad alto livello nella Situation Room. La situazione mette in evidenza come il controllo di un corridoio marittimo strategico possa avere effetti immediati sui prezzi dell’energia e sul commercio globale, rendendo la questione non solo militare ma anche economica e diplomatica.

Dietro agli ordini per la chiusura vi sono le forze note come Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, il cui ruolo decisionale è stato esplicitato dalle autorità iraniane. In parallelo, gli Stati Uniti mantengono un blocco navale e dispiegano unità per proteggere il traffico marittimo e contrastare pratiche che definiscono illegali, come le presunte richieste di pedaggi imposte da Teheran.

Questo confronto diretto al largo delle coste rende lo Stretto un punto di possibile esplosione del conflitto.

Il blocco e la posizione iraniana

L’autorità di Teheran ha chiarito che il controllo dello Stretto di Hormuz non può essere limitato a decisioni unilaterali dall’esterno, sostenendo che ogni transito sarà subordinato alla situazione di pari trattamento.

Le dichiarazioni ufficiali sottolineano che il passaggio non sarà consentito se gli Stati Uniti mantengono il blocco navale, e che azioni di avvicinamento saranno considerate collaborazioni con il nemico. In questo contesto il termine tregua indica la sospensione temporanea delle ostilità, ma la sua scadenza imminente riduce la fiducia reciproca e complica la ripresa dei negoziati.

Il ruolo dei Pasdaran

I Pasdaran sono indicati come l’elemento chiave per l’effettiva gestione dello stretto: non si tratta solo di ordini politici ma di capacità militari sul campo. Le loro unità, comprese piccole imbarcazioni armate e piattaforme costiere, possono limitare il traffico e minacciare navi commerciali. L’avvertimento rivolto alle imbarcazioni presenti nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman ribadisce che ogni movimento può essere interpretato come ostilità, aumentando il livello di rischio per i marittimi e per le compagnie di navigazione che operano nella zona.

La strategia statunitense e le operazioni navali

Gli Stati Uniti hanno risposto estendendo la pressione sul mare: il Comando centrale (Centcom) ha confermato missioni di verifica e sminamento affidate a navi come la USS Frank E. Peterson e la USS Michael Murphy. L’obiettivo dichiarato è assicurare la libertà di navigazione e neutralizzare eventuali mine poste sui fondali. Le autorità statunitensi hanno anche ammonito che navi sospettate di aver pagato pedaggi potrebbero essere fermate o sequestrate in acque internazionali, seguendo schemi già utilizzati in scenari precedenti.

Abbordi e composizione degli equipaggi

Per svolgere abbordaggi e sequestri la Marina impiega squadre specializzate composte da marines addestrati all’azione su navi mercantili: ognuna include un ufficiale di coperta che assume la responsabilità della nave dopo l’azione. Secondo analisti, un gruppo di navi da guerra e cacciatorpediniere presente nella zona potrebbe effettuare più abbordaggi giornalieri, ma tali operazioni richiedono tempo e comportano rischi di escalation se Tehran interpreta l’intervento come una violazione della sua sovranità.

Minacce tecnologiche e implicazioni strategiche

Tra i pericoli più concreti vi sono le mine navali, che possono essere di varie tipologie: a contatto, magnetiche, acustiche o a pressione. Le operazioni di sminamento richiedono mezzi specializzati come dragamine, droni sottomarini e attrezzature in grado di imitare segnali delle navi per neutralizzare ordigni. L’incertezza su quanti dispositivi siano stati piazzati aumenta il rischio di danni a infrastrutture e a navi commerciali, con possibili effetti a catena su forniture energetiche e mercati.

Altra questione sensibile è la presenza in Iran di circa 440 chili di uranio arricchito al 60%, materiale che, con passaggi relativamente semplici, può avvicinarsi alla soglia del 90% necessaria per armi nucleari. La divergenza tra Washington e Teheran su questo punto aggrava la sfiducia: mentre il presidente Usa ha dichiarato l’intenzione di recuperare il materiale, le autorità iraniane lo escludono categoricamente. Nel frattempo a Washington sono state convocate riunioni nella Situation Room con la partecipazione di consiglieri chiave e responsabili della Difesa, riflettendo quanto la crisi sia seguita al più alto livello politico e militare.

Conclusioni: scenari e conseguenze

Se il confronto non troverà presto una via d’uscita negoziata, lo Stretto potrebbe rimanere a lungo teatro di tensioni che trascendono la dimensione regionale. Le possibili conseguenze includono un aumento immediato dei prezzi del petrolio, interruzioni nelle rotte commerciali e una maggiore esposizione delle navi mercantili al rischio di abbordaggi o attacchi. Garantire la sicurezza del traffico marittimo richiede sia capacità navali che aperture diplomatiche: senza queste ultime il pericolo di una ripresa delle ostilità resta reale.