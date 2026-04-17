Scontro in studio e tregua improvvisata: come Pio e Amedeo e Selvaggia Lucarelli hanno coinvolto Fedez

Scontro in studio e tregua improvvisata: come Pio e Amedeo e Selvaggia Lucare...

Scontro in studio e tregua improvvisata: come Pio e Amedeo e Selvaggia Lucare...

Nella puntata del 17/04/2026 di Stanno Tutti Invitati lo scontro mediatico tra Pio e Amedeo e Selvaggia Lucarelli si trasforma in un momento di intesa temporanea citando Fedez

La puntata di Stanno Tutti Invitati trasmessa il 17/04/2026 ha regalato un momento di televisione affilato e insieme surreale: la presenza di Selvaggia Lucarelli in studio ha riacceso un confronto con il duo comico Pio e Amedeo, già protagonista di frecciatine e botta e risposta in passato. Gli autori e i protagonisti hanno scelto di non ignorare le tensioni pregresse, ma di trasformarle in uno sketch che mescolava sberleffi, battute taglienti e una tregua finale nata attorno a un terzo nome ingombrante.

Lo scontro in studio

Nell’accoglienza in studio i due comici hanno interpretato ruoli opposti: uno di cortese accoglienza e l’altro più incline alla provocazione. Questo ha dato il via a un confronto che, pur mantenendo i toni del varietà, ha riproposto i punti salienti delle accuse mosse tempo fa dalla giornalista. La scelta di far emergere l’articolo critico nel corso dell’ospitata ha generato un meccanismo teatrale dove gli attori si punzecchiano reciprocamente, mettendo in scena una versione televisiva di quella che è una vera e propria controversia mediatica.

Le battute e le accuse

Le stoccate hanno toccato temi come la volgarità percepita nello spettacolo, il sessismo e la professionalità di chi fa intrattenimento. La Lucarelli ha riproposto alcune critiche già note, mentre il duo ha replicato con ironia, evocando paragoni e ridimensionamenti delle critiche. In quel contesto la figura del comico è stata messa in discussione dal punto di vista professionale e personale: è emersa la parola opinionista riferita al ruolo di Selvaggia al Grande Fratello Vip, e non sono mancate battute sul passato televisivo, con riferimenti a volti noti del piccolo schermo utilizzati come paragone.

La tregua e il ruolo di Fedez

Il punto di svolta è arrivato quando sul maxi schermo è apparsa un’immagine di Fedez, figura che da anni intreccia rapporti complessi sia con la giornalista sia con i comici. L’apparizione ha cambiato registro: dalla tensione si è passati a una sorta di riconoscimento comune di antipatie e critiche verso lo stesso personaggio, che ha funzionato da catalizzatore. In quell’istante la disputa ha perso parte della sua acrimonia, trasformandosi in un accordo ironico sul fatto che certe dinamiche del mondo dello spettacolo finiscono per accomunare anche gli avversari.

Retroscena della faida

Per capire la portata di questo incontro conviene ripercorrere le tappe della querelle: nel 2018 Pio e Amedeo erano stati ospiti dei Ferragnez a Los Angeles durante il programma Emigratis, ma la relazione è peggiorata con lo scambio di frecciate ai Seat Music Awards 2026. Successivamente, nel 2026, i due comici hanno definito il rapper «paranoico» in un servizio de Le Iene, e negli anni successivi sono arrivate repliche pubbliche, video su YouTube e interventi diretti di Chiara Ferragni. Queste puntate hanno costruito una faida duratura, fatta di dichiarazioni reciproche che hanno mantenuto vivo il confronto mediatico.

Il passato e la continuità del conflitto

La rievocazione di vecchie schermaglie ha ricordato che, sebbene la televisione possa smussare gli angoli con l’umorismo, le tensioni tra personaggi pubblici restano. Il siparietto del 17/04/2026 ha mostrato come un conflitto non necessariamente svanisca: può essere rinegoziato sul palcoscenico attraverso il linguaggio della satira, ma il sottofondo di rancore resta. A conferma di ciò, negli ultimi anni sia i rimproveri sia le risposte ironiche si sono alternate su più piattaforme, dai palchi ai social fino ai canali video, mantendo viva l’attenzione del pubblico.

In chiusura, la puntata ha offerto uno spaccato di come la tv contemporanea sappia giocare con la tensione reale tra protagonisti: la combinazione tra intrattenimento, critica giornalistica e riferimenti a terze figure come Fedez ha prodotto un climax che da scontro è passato a tregua simbolica, lasciando però aperta la porta a futuri colpi di scena. Il pubblico ha seguito con interesse la dinamica, consapevole che dietro la risata resta sempre un campo di battaglia mediatico.