Tale e Quale Show 2026: novità in giuria e cambi di programma

Tale e Quale Show 2026: novità in giuria e cambi di programma

Tale e Quale Show si prepara a una rivoluzione: Brignano e Lamborghini in giuria, Panariello e Marcuzzi fuori. Malgioglio confermato e pronto a tornare con nuove sorprese.

Il mondo della televisione è in fermento per le novità riguardanti Tale e Quale Showil popolare programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Le indiscrezioni parlano di un vero e proprio restyling della giuria, con l’ingresso di nuovi volti e l’addio di alcuni storici membri.

Secondo le ultime notizie, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi lasceranno il programma, mentre Enrico Brignano ed Elettra Lamborghini sono in pole position per prendere il loro posto.

La conferma ufficiale del ritorno di Cristiano Malgioglioinvece, ha già scatenato l’entusiasmo dei fan.

Brignano e Lamborghini in giuria: chi sostituirà Panariello e Marcuzzi

Le indiscrezioni riportate dal portale Spyit indicano che la produzione starebbe valutando nuove soluzioni per la giuria di Tale e Quale Show. Se l’addio di Giorgio Panariello è ormai dato per certo, dato che ha scelto di lasciare il programma per un’offerta di Mediasetla situazione è diversa per Alessia Marcuzziil cui futuro non sarebbe ancora stato definito.

Secondo quanto appreso, la scelta finale sarebbe ricaduta su Bianca Guaccero ed Elettra Lamborghinicon quest’ultima che avrebbe spuntato la vittoria. Elettra Lamborghini, già nota per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2026 e nel 2026, sembra pronta a sedersi accanto a Malgioglio nella nuova giuria del programma.

La faida tra Lamborghini e Malgioglio

L’eventuale arrivo di Elettra Lamborghini in giuria potrebbe creare una dinamica curiosa con Cristiano Malgiogliodato che i due hanno avuto un piccolo attrito in passato. Tutto è nato nel 2026, durante un evento al Pride Village di Padovadove l’agente di Lamborghini avrebbe chiesto a Malgioglio di posticipare la sua esibizione per permettere a lei di esibirsi prima, dato che avrebbe dovuto prendere un aereo privato.

Una richiesta che non è stata accolta con entusiasmo da Malgioglio, che ha commentato: “Ma chi si crede di essere, Lady Gaga? Se l’aereo è privato, può attenderla!”. La reazione di Elettra Lamborghini non ha tardato ad arrivare: ha smentito l’aereo privato, ma non la richiesta di esibirsi prima.

Malgioglio confermato: il ritorno in giuria e il sogno di Sanremo

Cristiano Malgioglio ha ufficializzato la sua presenza nella giuria di Tale e Quale Show per la prossima edizione autunnale, confermando la sua popolarità e il suo carisma. Durante un’intervista con Francesca Fialdini a Da noi… a Ruota LiberaMalgioglio ha dichiarato: “Sarò anche quest’anno a Tale e Quale Show e ne sono felicissimo”.

Malgioglio ha anche rivelato il suo desiderio di partecipare al Festival di Sanremo non come ospite o giurato, ma come concorrente in gara. “Mi piacerebbe provarci”ha detto con la consueta ironia, lasciando intendere che questo potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni.

Nel corso dell’intervista, Malgioglio ha anche difeso i Jalisseil duo che ha vinto Sanremo nel 1997 con Fiumi di parolee ha presentato il suo nuovo singolo, Amore di contrabbandoun brano dalle sonorità latin-pop che conferma la sua capacità di reinventarsi.

Con la conferma della giuria di Tale e Quale Showil sogno sanremese come concorrente e un nuovo brano in circolazione, Malgioglio dimostra che a qualsiasi età si può ancora essere al centro della scena.