Gasperini: "Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino"

(Adnkronos) - Gian Piero Gasperini ringrazia i tifosi della Roma presenti all'Olimpico per gli applausi ricevuti prima della partita contro l'Atalanta: "Il pubblico - ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn - è stato straordinario come sempre con la sua presenza. Erano quasi sessanta...

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Gian Piero Gasperini ringrazia i tifosi della Roma presenti all’Olimpico per gli applausi ricevuti prima della partita contro l’Atalanta: “Il pubblico – ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn – è stato straordinario come sempre con la sua presenza. Erano quasi sessantamila, come sempre, ed è qualcosa di difficilmente ripetibile da più parti”.

L’allenatore giallorosso ha commentato anche lo striscione esposto dalla Curva Sud (“Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma è una cosa seria”), chiusura di una settimana tesa per via del botta e risposta a distanza con il senior advisor del club Claudio Ranieri: “Striscioni? Sono stati di grande maturità, la squadra ha dato tutto quello che poteva.

I fischi alla squadra? La partita è stata ottima. Credo, da come mi hanno spiegato, che siano per questa bruttissima settimana e sono giustificatissimi. Il pubblico non merita questo teatrino, mi dispiace essere coinvolto. Posso solo cercare di creare meno problemi possibili con il silenzio”.

Gasperini ha commentato la prestazione messa in campo dai suoi contro l’Atalanta, entrando nel dettaglio: “C’è la soddisfazione di aver fatto una bella partita, contro una squadra molto forte.

Speravamo di vincere per avvicinarci al quarto posto, ma le partite sono molto equilibrate ed è un momento difficile per tutti. Non dobbiamo essere delusi, abbiamo giocato una buona gara. Non siamo stati fortunatissimi e Carnesecchi è stato bravissimo”.

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