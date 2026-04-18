Il GF Vip si accende tra televoti decisivi, polemiche in diretta e forti contrasti tra concorrenti. L’elezione della prima finalista e le successive nomination hanno infatti scatenato reazioni emotive e scontri che hanno animato la casa e lo studio, rendendo la puntata particolarmente tesa e ricca di colpi di scena.

Antonella Elia prima finalista tra ironia e verdetto del pubblico

Al Grande Fratello Vip la prima finalista è Antonella Elia, scelta attraverso il televoto dal pubblico in una sfida diretta con Alessandra Mussolini. Il risultato arriva in studio e segna un momento decisivo della puntata, tra sorpresa e reazioni opposte delle due concorrenti. Prima dell’esito, Antonella aveva commentato con il suo consueto tono autoironico: “Non credo di meritare la finale perché sono musona, catatonica perché non rispondo alle frecciatine di questa cornacchia…

sono sottotono“, mentre Alessandra si era limitata a sottolineare: “Se merito la finale? Sceglie il pubblico“.

Dopo l’annuncio, Antonella festeggia con entusiasmo e si lascia andare anche all’abbraccio del pubblico in studio, in una diretta movimentata che mette in difficoltà la conduzione. Alessandra Mussolini accetta invece l’esito e si consola lontano dai riflettori.

Subito dopo, in quanto prima finalista, Antonella esercita il suo potere nominando Paola Caruso per il primo televoto, scelta motivata da un giudizio sul comportamento della concorrente.

Gf Vip, il primo finalista è Antonella Elia: la reazione di Paola Caruso

La decisione di Antonella Elia di mandare Paola Caruso al televoto scatena una reazione immediata e molto dura. Paola si sfoga in diretta con parole forti: “Sono schifata! Io non farò più nulla, butterò giù tutta la casa, non faccio più un ca**o! Sono schifata perché lei non se lo merita“, manifestando un forte dissenso verso l’esito e la scelta della coinquilina. La conduttrice Ilary Blasi interviene più volte per riportare ordine, ricordando che la decisione è stata presa dal pubblico e cercando di smorzare i toni: “Ci dobbiamo divertire, divertiamoci dai!“. Nonostante il momento di tensione, la situazione viene gradualmente riportata sotto controllo.