Il ministero della Salute russo ha rilanciato l’appello a intensificare lo screening per l’HIV, proponendo che circa un terzo della popolazione venga sottoposto a test ogni anno. La richiesta, avanzata dal ministro Mikhail Murashko durante un incontro istituzionale, nasce dalla constatazione che le infezioni continuano ad aumentare nonostante i livelli record di controlli diagnostici.

L’obiettivo ufficiale è estendere la copertura dei test e concentrare l’attenzione sui gruppi a rischio, in modo da intervenire prima possibile e limitare la circolazione del virus.

La proposta del ministero e le sue motivazioni

Secondo le dichiarazioni riportate dalla segreteria del ministero, è necessaria una espansione dei test medici per ridurre la trasmissione dell’infezione che provoca l’AIDS.

Murashko ha suggerito che “ogni terzo cittadino” dovrebbe essere controllato annualmente, con particolare cura per i gruppi a rischio identificati dalle autorità sanitarie. L’enfasi sullo screening precoce parte dall’assunto che la diagnosi tempestiva permetta un accesso più rapido alle terapie antiretrovirali e riduca la probabilità di trasmissione secondaria, trasformando il controllo epidemiologico in uno strumento preventivo primario.

Numeri recenti e trend nazionali

I dati ufficiali raccolti da Rospotrebnadzor indicano che oltre 54 milioni di persone, pari a circa il 37% della popolazione, sono state sottoposte a test per l’HIV nel 2026, un livello record per almeno un decennio. Questo risultato segna un aumento del 7% rispetto al 2026 e quasi il doppio rispetto alle 28,3 milioni di analisi effettuate nel 2014. Tuttavia, nonostante la crescita delle attività diagnostiche, l’incidenza e la diffusione restano elevate, spingendo le autorità a valutare misure ancora più ampie per intercettare casi non rilevati e migliorare la registrazione e il follow-up.

Confronti internazionali

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, la prevalenza dell’HIV in Russia è stimata a 890 casi per 100.000 persone. Questo valore colloca il paese su livelli paragonabili ad alcune nazioni africane come Guinea (874), Liberia (944), Chad (771) ed Ethiopia (601), e significativamente al di sopra di diversi Stati europei quali France (358), Britain (191) e Sweden (171). Questi confronti illustrano la scala del problema e il motivo per cui le autorità richiedono un ampliamento del monitoraggio e delle strategie preventive.

Impatto sulla popolazione e lacune nel percorso di cura

Le stime diffuse da esperti del settore mostrano un quadro preoccupante: il numero totale di persone che vivono con l’HIV in Russia è salito di 35.000 nel 2026, raggiungendo 1,25 milioni, secondo Vadim Pokrovsky, responsabile del Centro federale scientifico e metodologico per la prevenzione e il controllo dell’AIDS. Pokrovsky ha sottolineato come i rischi di infezione rimangano molto elevati: tra gli adulti dai 15 ai 50 anni oltre l’1% risulta infetto, mentre la quota tra gli uomini di 40-45 anni si avvicina al 4%. Questi indicatori evidenziano gruppi demografici con maggiore esposizione e la necessità di interventi mirati.

Registrazione e accesso alle cure

Un altro elemento critico è il divario tra casi stimati e persone effettivamente seguite dal servizio sanitario: i dati del ministero indicano che circa 900.000 persone erano ufficialmente in supervisione medica nel 2026, un numero inferiore alla stima totale dei contagiati. Questo scarto suggerisce la presenza di individui non registrati o non collegati ai percorsi di cura, con conseguenze dirette sulla diffusione del virus e sull’efficacia delle strategie terapeutiche. Per questa ragione, le iniziative di screening sono viste come strumenti per intercettare chi è fuori dai circuiti sanitari.

Perché il test esteso è considerato essenziale

Le autorità sanitarie ribadiscono che la diagnostica precoce rappresenta l’unico metodo efficace per limitare ulteriori contagi su scala nazionale: identificare le infezioni consente di avviare tempestivamente trattamenti antiretrovirali e azioni preventive. L’approccio proposto combina l’ampliamento dello screening di massa con interventi rivolti ai gruppi a rischio, campagne informative e un rafforzamento della registrazione dei pazienti. Solo misurando in modo più capillare la diffusione dell’HIV sarà possibile modulare politiche sanitarie adeguate e ridurre progressivamente l’impatto dell’epidemia.