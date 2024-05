La notizia della morte di Franco Di Mare ha colpito tutti. La Rai ha rilasciato una nota e diversi personaggi noti hanno voluto condividere il proprio messaggio di cordoglio.

Morto Franco Di Mare: la nota della Rai

Franco Di Mare è morto a 68 anni dopo una malattia che aveva annunciato a Che tempo che fa, lanciando alcune accuse alla Rai. Dopo il triste annuncio, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha dichiarato di essere molto commosso e di conservare il ricordo del colloquio telefonico avuto dopo la sua denuncia.

La scomparsa di Franco Di Mare “è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo” si legge nella nota Rai, in cui è stato sottolineato il cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’Azienda.

Morto Franco Di Mare: i messaggi di cordoglio

“Ci ha lasciato una grande lezione, è un grande dolore” sono state le parole di Fabio Fazio in un video condiviso su X.

“È una notizia che mi addolora profondamente. Proprio meno di una settimana fa avevo ricevuto un suo messaggio che mi spiegava i motivi per cui non mi rispondeva” ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano all’Adnkronos.

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando la tristezza per la scomparsa del giornalista.

“Un grande dispiacere .. anni felici a Uno Mattina insieme. Caro Franco, buon viaggio e un abbraccio forte a tua moglie e alla tua Stella” ha scritto Caterina Balivo.