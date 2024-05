Franco Di Mare, chi era l'ex giornalista Rai: carriera e vita privata

Franco Di Mare, ex giornalista della Rai, è scomparso a 68 anni a causa di una malattia. Ha avuto una carriera importante e ha lavorato come inviato speciale in guerra. Una carriera e una vita privata davvero molto ricche.

Franco Di Mare, chi era: la carriera

Franco Di Mare era giornalista professionista dal 1983. Ha iniziato a lavorare a l’Unità come cronista di giudiziaria e l’anno successivo ha iniziato a collaborare come corrispondente da Napoli anche per AGA, Agenzia di Giornali Associati e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria). Nel 1991 è entrato in Rai alla redazione esteri del TG2 e nel 1995 ha ottenuto la qualifica di inviato speciale, occupandosi della Guerra dei Balcani. Potrebbe aver contratto qui la malattia di cui ha sofferto.

Nel 2002 è passato al TG1, seguendo molti conflitti, tra cui Bosnia, Kosovo, Somalia, Mozambico, Algeria, Albania, Etiopia, Eritrea, Ruanda, prima e seconda guerra del Golfo, Afghanistan, Timor Est, Medio Oriente e America Latina. Si è anche occupato di politica internazionale occupandosi dei falliti colpi di Stato in America Latina, delle campagne elettorali Usa, Francia, Bulgaria e Algeria. In seguito è stato autore di servizi e documentari sulla criminalità organizzata italiana e internazionale e ha realizzato inchieste su vari attentati terroristici e calamità naturali.

Franco Di Mare: la vita privata

Nell’intervista al Corriere della Sera, il giornalista aveva parlato della sua famiglia. Da otto anni era legato a Giulia Berdini, più giovane di lui di 30 anni. L’ex moglie del giornalista si chiama Alessandra. I due negli anni ’90 avevano adottato Stella, quando aveva solo 10 mesi. Era nata in Bosnia durante la guerra. Il giornalista e la moglie Alessandra si sono separati nel 2012. “Non sarebbe certo questa la sede per definire di chi siano le responsabilità di un doloroso fallimento, ma diciamo che me ne assumo una quota più che rilevante” aveva dichiarato Franco Di Mare.

Franco Di Mare: l’annuncio della malattia e le accuse alla Rai

Franco Di Mare è stato ospite a Che tempo che fa, in collegamento, il 28 aprile. Si è mostrato con un tubicino nel naso spiegando che gli permetteva di respirare e di poter raccontare quello che stava vivendo. Ha annunciato di essere malato di mesotelioma, un tumore legato alla presenza di amianto nell’aria. Il giornalista, da Fazio, ha spiegato che dopo la diagnosi è rimasto solo e che dalla Rai “si sono dileguati“, e ha definito la situazione “ripugnante“.