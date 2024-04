Ospite di Che tempo che fa, Franco Di Mare ha confessato di avere un “tumore molto cattivo“. Oltre che per il suo aspetto, i telespettatori sono rimasti sorpresi dalle accuse che ha lanciato alla Rai.

Franco Di Mare ha un “tumore molto cattivo”

Franco Di Mare si è presentato in collegamento con Che tempo che fa con un tubicino nel naso. Lasciando i telespettatori senza parole, ha confessato: “Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di parcelle di amianto, senza rendersene conto“.

Le parole di Franco Di Mare

Di Mare parla del tumore che l’ha colpito anche nel suo ultimo libro, intitolato Le parole per dirlo. Franco ha spiegato che il cancro contro cui sta combattendo è legato alla respirazione di microparticelle di amianto e può manifestarsi anche a distanza di trent’anni. Senza troppi giri di parole, ha sottolineato che la malattia non gli lascerà scampo. E’ un tumore che lo porterà alla morte in tempi brevi. Forse è anche per questo che ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi della Rai.

Franco Di Mare: le accuse alla Rai

Dopo la diagnosi del tumore, Franco Di Mare è rimasto solo: dalla Rai “si sono dileguati“. Tutti, “dirigenti passati e presenti“, sono spariti, arrivando addirittura a negarsi al telefono. Il giornalista ha tuonato: