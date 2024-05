Mara Venier, celebre conduttrice televisiva, ha recentemente rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di aver perso ben 8 chili. Ha voluto anche condividere alcuni dettagli specifici del suo regime alimentare e il perché ha deciso di dimagrire.

La scelta di dimagrire

Racconta Mara Venier che la sua è stata una scelta presa non tanto per l’estetica quanto per la salute. Racconta di aver sentito un giorno un forte dolore al petto e di essersi rivolta per questo al suo cardiologo. Gli accertamenti non hanno rilevato problemi gravi, ma il medico l’ha indirizzata verso un nutrizionista che l’ha avvicinata a un’alimentazione sana e bilanciata, insegnandole a non privarsi completamente del cibo, ma a scegliere opzioni più salutari.

Afferma la conduttrice: “Ero andata dal mio cardiologo, il professor Rebuzzi, per un forte dolore al petto. Dopo tutti gli accertamenti, che per fortuna non hanno evidenziato nulla, mi ha consigliato di fare una visita dal professor Miggiano, nutrizionista del Gemelli di Roma. Dovevo alleggerirmi un po’ e lui, oltre a farmi seguire un regime alimentare, mi ha insegnato a mangiare sano, vario, senza privarmi di tutto.“

Il nuovo stile di vita di Mara Venier

Continua Mara Venier che, oltre ad aver apportato dei cambiamenti al regime alimentare, ha introdotto l’attività fisica. Durante una vacanza in Repubblica Dominicana si dedicava a camminate di almeno 50 minuti e ora, tornata a Roma, ha programmato di continuare gli esercizi in palestra sotto la guida di un personal trainer.