La Fondazione di Harry e Meghan è stata accusata di morosità per via di alcune irregolarità legate ai registri

La Archewell Foundation di Harry e Meghan è stata dichiarata “fuorilegge” per non aver pagato le tasse e non aver presentato i registri.

Perchè la fondazione benefica di Harry e Meghan è “fuorilegge”?

La Fondazione del principe Harry e di Meghan Markle è stata definita morosa dal Registro degli enti di beneficenza e di raccolta fondi della California per non aver presentato i documenti fiscali annuali richiesti, secondo quanto rivelato dal DailyMail.com. All’Ente è stato quindi vietato sollecitare o erogare fondi di beneficenza.

Cosa è successo

All’inizio del mese di maggio la Fondazione, lanciata dai Duchi del Sussex nel 2020, ha ricevuto dal Procuratore generale della California Rob Bonta un avviso di morosità e un avvertimento su sanzioni e tasse tardive, oltre alla minaccia di sospensione o revoca del suo status di ente registrato. La notizia mette anche in dubbio l’annuncio fatto dalla coppia la settimana scorsa quando, durante il loro tour in Nigeria, hanno annunciato l’ampliamento della partnership tra la Fondazione GEANCO di Abuja e la Fondazione Archewell.

La risposta di Harry e Meghan

Secondo quanto riferito dall’Ente, sembrerebbe che l’assegno per il pagamento sia stato correttamente inviato, ma che non sia mai stato ricevuto. La Fondazione ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura di aver preso provvedimenti immediati per risolvere il problema, emettendo un nuovo assegno. Si prevede che l’imprevisto sarà risolto entro sette giorni e che tutte le transazioni verranno debitamente annotate nei registri delle beneficenze e delle raccolte fondi della California. L’episodio potrebbe comunque avere conseguenze gravi sulle attività benefiche della coppia.