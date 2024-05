Durante la mattina di ieri, 10 maggio, Harry e Meghan sono stati ospiti nella scuola della capitale Abuja, la Lightway Academy, sostenuta dalla fondazione Archewell della coppia: il racconto sulla figlia Lilibet fa commuovere.

Sebbene la coppia sia in tour in Nigeria senza i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, la duchessa ha parlato di entrambi i bambini durante gli eventi nella scuola, sul bambino rivela:

Mentre, sulla piccola Lilibet, Meghan ha raccontato:

«Nostra figlia, Lili, è molto, molto più piccola di voi. Sta per compiere tre anni. Qualche settimana fa mi guardava e vedeva il riflesso dei miei occhi e mi ha detto: “Mamma, vedo me in te”. In quel momento ho pensato: “Sì, io vedo me e te, e tu vedi me e te”, ma quando mi guardo intorno in questa stanza, vedo anche me stessa in tutti voi».