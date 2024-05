Meghan Markle in Nigeria con il principe Harry: travolta dalle critiche per i...

Dopo essere stato a Londra per gli Invictus Games, il principe Harry e Meghan Markle sono atterrati in Nigeria per una visita privata

Il principe Harry e Meghan Markle in Nigeria per una visita privata, hanno dato il via al tour con una visita nella scuola Lightway Academy sostenuta dalla fondazione Archewell della coppia.

Il look di Meghan Markle oggetto di molte critiche

Dopo essere stato a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, Harry è volato in Nigeria con la moglie.

Outfit informali ma eleganti, comunque un modo di vestirsi che non gli sarebbe mai stato permesso dalla famiglia reale.

Un abito color pesca senza maniche e con la schiena scoperta, per Meghan Markle. Oggetto della discordia perché è stato considerato inadatto al contesto in cui si trovava. La donna non ha abbandonato infatti, il suo stile hollywoodiano, anche a costo di essere considerata fuori luogo.

Inoltre, la duchessa non ha rinunciato a gioielli: oltre alla collana rigida in oro giallo, diversi bracciali, tra cui il Love di Dior e un tennis in diamanti da oltre 5mila dollari.

L’outfit scelto da Harry in Nigeria

Harry invece ha optato per una camicia di lino color sabbia e mocassini, un outfit casuale e informale, apprezzato e considerato perfettamente adatto al contesto.

Ancora critiche per Meghan Markle

Non è la prima volta che Meghan Markle viene attaccata dopo le sue apparizioni pubbliche. Lo scorso anno le femministe avevano criticato duramente la donna, Joanna Weiss, dichiarava:

«La mia naturale simpatia per la coppia ha iniziato a trasformarsi in irritazione, e mi sono resa conto che l’ego ha i suoi limiti».

Secondo Weiss, Meghan non sarebbe diversa da alcune note figure di narcisisti estremi come: Elon Musk, Kanye West, Donald Trump, Elizabeth Holmes e Sam Bankman.