La stampa britannica è andata ad analizzare il patrimonio di Harry e Meghan Markle, scoprendo cifre altissime ma decisamente inferiori rispetto a William e Kate.

Harry e Meghan Markle, patrimonio inferiore rispetto a William e Kate

Come riportato da Vanity Fair, la stampa britannica ha deciso di analizzare il patrimonio di Harry e Meghan Markle, scoprendo che sono molto più “poveri” rispetto a William e Kate Middleton. I Sussex avrebbero un patrimonio di 48 sterline. Si tratta di una cifra incredibile, ma non è nulla rispetto al tesoro dei principi del Galles. William ha un patrimonio di circa 949 milioni di sterline, mentre Kate di 7,9 milioni di sterline. In totale la coppia possiede poco meno di 1 miliardo e 150 milioni di sterline. Il più ricco è re Carlo, che ha un patrimonio di 1,8 miliardi di sterline.

I Sussex sono in basso nella classifica delle ricchezze reali, ma negli ultimi anni hanno dimostrato di riuscire a guadagnare bene. Nel 2021 Forbes aveva calcolato che disponevano solo di 5 milioni di dollari. Harry poteva contare sui 10 milioni ereditati da Diana e Meghan sui 2 milioni di dollari guadagnati facendo l’attrice.

Harry e Meghan hanno dovuto rinunciare ai finanziamenti reali

Da quando hanno detto addio alla royal family, i duchi hanno dovuto rinunciare ai finanziamenti pubblici e si sono messi a lavorare per essere indipendenti. Documentari, podcast, il libro di Harry, il brand American Riviera Orchard di Meghan sono solo alcuni dei progetti dei Sussex. Su Netflix stanno anche arrivando due nuovi progetti. Lei curerà una serie su cucina, giardinaggio e lifestyle, lui documenterà il dietro le quinte del prossimo U.S. Open Polo Championship.