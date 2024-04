Harry e Meghan Markle hanno rivelato di stare per ritornare alla produzione televisiva, sempre a fianco di Netflix, annunciando l’arrivo di due nuove serie che verranno diffuse dalla nota piattaforma di streaming. Una delle due nuove produzioni sarà incentrata sulla cucina e il giardinaggio e verrà curata personalmente da Meghan, mentre l’altra sarà dedicata al polo, sport di famiglia per i Windsor.

Harry e Meghan Markle tornano su Netflix con due nuove serie

Non è ancora finita la presenza di Harry e Meghan Markle nel mondo dei media: la coppia, infatti, ha deciso di ampliare la propria presenza nel mondo dell’intrattenimento firmando un accordo con Netflix per sviluppare due nuove serie dal taglio non-fiction. Una di esse sarà focalizzata sulla passione di Meghan per la cucina e il giardinaggio, mentre l’altra esplorerà il mondo del polo, sport tradizionale della famiglia reale britannica e sarà curata da Harry. L’annuncio, diffuso recentemente negli Stati Uniti, ha rivelato come entrambe le produzioni vedranno alla regia Micheal Steed, che tra i suoi lavori precedenti vanta anche il road-show gastronomico con protagonista Anthony Bourdain.

Due nuovi progetti che spengono le speculazioni sulla vita privata dei Sussex

L’annuncio delle nuove serie televisive dei Sussex giunge in un momento in cui le voci su una presunta crisi della coppia sono andate ad aggiungersi a quelle sulle loro relazioni familiari e sul loro futuro nel Regno Unito. Al momento il principe Harry sta pianificando una visita nel Regno Unito per gli Invictus Games, ma questo non cambia come le tensioni rimangano palpabili tra lui e i membri della Royal Family. Se da questo punto di vista le voci di una crisi costante con la famiglia reale potrebbero quindi risultare veritiere, i nuovi progetti di coppia con Netflix sembrano evidenziare una solida relazione tra Harry e Meghan, entrambi apparentemente decisi a concentrarsi sul proprio lavoro ed evitare le controversie interne alla famiglia reale.

