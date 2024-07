Garance Authiè, nuova fiamma di Fedez, ha incontrato Valentina Ferragni durante una sfilata a Forte dei Marmi. Il primo face to face tra la modella e l’ex cognata del rapper è immediatamente diventato virale sui social.

Fedez: la nuova fiamma Garance incontra Valentina Ferragni

A Forte dei Marmi è andata in scena una delle sfilate più attese della stagione, quella di Marciano by Guess. Sedute in prima fila per assistere al défilé c’erano Valentina Ferragni e Veronica Ferraro, rispettivamente sorella e migliore amica di Chiara Ferragni. Tutto nella norma, fino a quando in passerella non è apparsa Garance Authiè, nuova fidanzata di Fedez.

Valentina Ferragni: la reazione alla vista di Garance

Appena Valentina e Veronica hanno visto Garance hanno sgranato gli occhi. La nuova fidanzata di Fedez, invece, è apparsa completamente a suo agio, continuando a sfilare con lo sguardo fiero. La Ferragni e l’amica si sono prima guardate, poi hanno iniziato a parlottare sotto voce. Neanche a dirlo, il video del momento è diventato virale sui social.

Garance-Valentina: il primo incontro finisce sui social

Tanti i commenti esilaranti al primo incontro tra Garance e Valentina Ferragni. Si legge: “Le sorellastre di Cenerentola“, oppure “Anastasia e Genoveffa che guardano con gli occhi dell invidia… rosicone“, o ancora “Ma chi sono? Paiono due mercatare alla sagra dei pezzettini di cavallo di Santa Maria di Leuca“.