Da anni, ormai, si parla di una presunta figlia segreta di Re Carlo. Negli ultimi tempi, però, sarebbe spuntata fuori una proprietà immobiliare intestata al sovrano che proverebbe l’esistenza della pargola.

Re Carlo ha una figlia segreta: l’indiscrezione

Quando si parla della Royal Family si incontrano sempre difficoltà nel distinguere la realtà dalle leggende metropolitane. La presunta figlia segreta di Re Carlo, della quale si parla da anni, ne è la prova. Fino ad oggi, però, non c’erano dettagli che potessero confermare la sua esistenza. Adesso, invece, si parla di una proprietà immobiliare intestata al sovrano che servirebbe proprio ad ospitare la pargola.

Carlo e la figlia segreta: gli incontri a New York

Stando ad alcune indiscrezioni, Re Carlo avrebbe acquistato un lussuoso palazzo a New York. Questa proprietà, all’apparenza, gli servirebbe come base di appoggio quando va a trovare il figlio Harry. In realtà, sarebbe solo una copertura per gli incontri con la figlia segreta. Non solo, pare che la pargola utilizzi la residenza anche per motivi personali. In tutto ciò, l’unica certezza riguarda proprio l’immobile: la residenza esiste ed è davvero intestata al sovrano, ma è sua in quanto è anche capo dello Stato canadese. In altre parole, l’acquisto è stato fatto a suo nome, ma il mandante dell’atto è il Governo del Paese.

Chi è la mamma della figlia segreta di Re Carlo?

La figlia segreta di Re Carlo, sempre secondo i racconti, sarebbe nata da Diana, prima del matrimonio. Ad ordinare il concepimento sarebbe stata la regina Elisabetta, per testare la verginità della moglie del figlio e la sua capacità di procreare. La Queen avrebbe acconsentito ad una fecondazione artificiale in vitro. Quest’ultima sarebbe andata a buon fine, ma, considerando che le nozze tra Carlo e Diana non erano ancora avvenute, la regina avrebbe ordinato la distruzione degli ovuli. A questo punto, entra in gioco un medico che avrebbe impiantato gli ovuli in un’altra donna. Così sarebbe nata Sarah, la figlia segreta dell’attuale re e dell’indimenticabile Lady D.