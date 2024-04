Nonostante la battaglia contro il cancro del sovrano, il viaggio in Australia programmato per Re Carlo e la Regina Camilla è confermato

Re Carlo affronta la sua battaglia contro il tumore con segnali positivi dalle terapie, tanto che ha dato via libera al suo staff per procedere con i piani di una visita ufficiale in Australia. Questa decisione è stata accolta con sollievo dalla stampa inglese, che vede in questa trasferta un segnale incoraggiante sull’andamento delle terapie contro il cancro a cui si sta sottoponendo il sovrano.

Re Carlo: viaggio in Australia confermato visti esiti positivi delle terapie

Nonostante la lotta contro il cancro diagnosticato a febbraio, le cure a cui si sta sottoponendo il 75enne sovrano inglese sembrano procedere bene, tanto da permettergli di mantenere i suoi impegni ufficiali. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il Re sarà accompagnato dalla Regina Camilla durante la visita in Australia, confermando così il forte legame della coppia reale oltre che a un certo esito positivo della terapia anti-tumorale.

L’annuncio del viaggio, accolto con gioia dai media, è visto come una buona notizia per la famiglia reale, che sta affrontando anche la malattia della principessa Kate, consorte dell’erede al trono William, costretta recentemente a una pesante terapia preventiva contro il cancro.

Le terapie promettenti per Re Carlo portano un po’ di sollievo ai Windsor

Il Sun riporta segnali positivi riguardo alle terapie a cui il Re si sta sottoponendo, sottolineando l’importanza di questa notizia per la famiglia reale, già alle prese con la battaglia contro il cancro della principessa Kate. Tuttavia, Buckingham Palace non ha ancora confermato ufficialmente la visita in Australia della coppia reale, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi in merito.

