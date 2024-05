Pietro Fanelli contro Fedez: il motivo

Tornato alla vita reale dopo la breve esperienza all’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si è scagliato contro Fedez. Il poeta ha descritto Federico Lucia come un “nano burattino” e ha tirato in ballo la finta beneficenza dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Dopo l’addio all’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli è tornato alla sua vita. Ripresi in mano i social, il poeta si è scagliato contro Fedez, chiamandolo “nano burattino“. Il motivo? L’ex naufrago si è infuriato per le parole che Federico Lucia ha riservato all’attore e regista Antonio Rezza durante l’ospitata nel podcast Gurulandia.

Tramite il suo profilo Instagram, Pietro Fanelli ha asfaltato Fedez senza mai fare il nome di Antonio Rezza. Ha dichiarato:

“Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze”.