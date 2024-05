Alessandra Celentano si è schierata con Maria Maionchi sulla questione del dimagrimento di Tiziano Ferro. A detta dell’insegnante di ballo di Amici, la produttrice ha fatto solo il bene del cantante.

Celentano d’accordo con Maionchi sul dimagrimento di Ferro

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Mara Maionchi a Belve. Poco dopo è uscita un’indiscrezione che vede la produttrice discografica chiedere a Tiziano Ferro di dimagrire e non fare coming out. Ovviamente, parliamo dei tempi dell’esordio del cantante e non di oggi. A dire la sua in merito, nelle ultime ore, è stata Alessandra Celentano, che si è schierata dalla parte della Maionchi.

Le parole di Alessandra Celentano sulla diatriba Maionchi-Ferro

Celentano, intervistata dal settimanale Chi, ha commentato così la diatriba sul dimagrimento tra Maionchi e Ferro:

“Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione. E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati”.

Celentano: la gavetta è necessaria

A detta della Celentano, il dimagrimento di Ferro è stato necessario per la sua carriera. Inoltre, la Maionchi si è occupata anche della sua salute. In conclusione, ha parlato anche della gavetta, fondamentale per avere successo: