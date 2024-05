Mara Maionchi ha replicato a Tiziano Ferro, sottolineando che le sue dichiarazioni a Belve riguardavano “la riconoscenza umana” e non quella professionale. Il botta e risposta tra la produttrice e il cantante andrà ancora avanti?

Prosegue il botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Dopo che la produttrice discografica, ospite di Belve, ha dichiarato di essere rimasta delusa dal cantante, lui ha replicato a tono, mostrando le prove della riconoscenza che le ha sempre dimostrato. Adesso è il turno di Mara, che è tornata a dire la sua su Instagram.

Mara Maionchi ha tuonato:

“Caro Tiziano Ferro, ho risposto ad una domanda dando priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi. Qualcuno ha avanzato odiosamente l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me, che tra l’altro, reputo che la libertà e l’autodeterminazione siano sacre”.