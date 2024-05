Giovane muore durante una festa in piscina

Tragedia a Castel Volturno: adolescente annega in piscina durante festa di compleanno

Un drammatico incidente è avvenuto a Castel Volturno, dove un giovane di 15 anni ha perso la vita nella piscina di un condominio durante una festa di compleanno.

Il giovane annegato durante il bagno

Stando a quanto riportato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno, l’adolescente, residente a Capua, si trovava in compagnia di amici per celebrare un compleanno. Durante il festeggiamento, il gruppo si trovava a fare il bagno quando il ragazzo improvvisamente non è più riemerso dall’acqua. I presenti hanno immediatamente prestato soccorso al giovane, recuperandolo e tentando di praticargli il massaggio cardiaco sul bordo della piscina, ma purtroppo senza successo.

Il soccorso dei presenti

I presenti hanno reagito prontamente alla situazione, intervenendo immediatamente per prestare soccorso al giovane. Con tempestività, i suoi amici lo hanno recuperato dall’acqua e lo hanno portato sul bordo della piscina, dove hanno iniziato immediatamente a praticargli il massaggio cardiaco nel tentativo disperato di rianimarlo. Nonostante gli sforzi del gruppo, purtroppo il giovane è deceduto.

Ipotesi sulle cause della tragedia

Si ipotizza che il giovane possa aver avuto un malore improvviso o una congestione mentre si trovava in acqua. Le circostanze esatte di questo tragico incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti volte a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Questa tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale che si stringe intorno alla famiglia. Questo tragico accadimento ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione e vigilanza durante le attività ricreative in acqua, ma non solo e soprattutto quando coinvolgono giovani e adolescenti.