Al Bano ha chiuso la cerimonia di apertura della finale di Coppa Italia con il canto dell’Inno di Mameli, ma il cantante non ha convinto né i tifosi presenti allo stadio, né i telespettatori che si sono scatenati sul web.

Al Bano spiega cos’è successo durante l’Inno di Mameli

Al Bano ha deciso di replicare a La Presse per difendersi dagli attacchi: “Ormai ho capito che c’è una parte d’Italia che stravede per me e un’altra che non mi sopporta. È successo anche a Cristo, figuriamoci a me”. Sulle motivazioni che l’hanno spinto ad accettare di cantare l’inno ha precisato: “Ho cantato perché so di saper cantare, ma onestamente era talmente tanto l’entusiasmo e il casino che non capivo nulla. Ma la voglia di cantare e di non ascoltare era tanta perché ne valeva la pena. Era un’esperienza da fare che mi mancava”. Riguardo alle stonature ha raccontato: “Ho steccato sì, lo ammetto, lo dico io per primo anche perché se n’è andata un po’ la voce”.

Alcuni dei commenti contro il cantante

Ecco alcuni dei commenti sui social: “Al Bano è stato scelto per non fare sembrare il gioco di Allegri al cosa peggiore della serata“, “Con Albano che canta l’inno nazionale siamo davvero pronti alla morte, l’intonazione l’abbiamo già seppellita“, “Ancora stanno analizzando al VAR Albano che canta l’inno di Mameli per capire quante stecche ha collezionato“. Non sono mancati i meme, tra cui: “Mameli che si sveglia dall’oltretomba dopo questa perfomance di Albano” e la foto di Pino Scotto.

