Nella giornata di oggi Guenda Goria e Mirko Gancitano sono convolati a nozze. Tra gli invitati anche il parrucchiere più famoso del web.

Il matrimonio di Guenda Goria nei video di Federico Fashion Style

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è salita all’altare insieme all’amore di un vita, Mirko Gancitano. I due diventeranno presto genitori di Noah, il loro primo figlio. Guenda, infatti, è incinta di sette mesi. La coppia ha deciso di celebrare il matrimonio nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, paese natale di Mirko.

La scelta del giorno

Mirko e Guenda hanno spiegato il motivo per cui hanno scelto di sposarsi proprio oggi, giovedì 16 maggio. “Abbiamo infatti deciso di unirci in matrimonio il sedici maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh” ha dichiarato l’attrice.

Gli invitati

Gli amici e i familiari della coppia hanno raggiunto il paese siciliano nei giorni scorsi, partecipando ai festeggiamenti che hanno anticipato la cerimonia vera e propria. Federico Fashion Style, che conosce bene i futuri sposi, ha documentato tutto tramite le storie sui social. In particolare una dolce sorpresa che lo sposo ha dedicato alla sua amata, ossia una serenata sotto al balcone.