Federico Fashion Style, papà della piccola Sophie, che ha da poco compiuto 7 anni, ha parlato più volte della separazione con Letizia Porcu e della battaglia legale: uno dei motivi è quello economico.

Federico Fashion Style e le parole nella Festa del Papà

«Non esiste secondo me il giorno della festa del papà, come non esiste per me il giorno della festa della mamma, i genitori per i figli ci dovrebbero essere sempre e comunque e ogni giorno è la nostra festa! Io sono fiero e orgoglioso di avere una figlia come te piccola dolcezza mia Sophie tu mi hai reso la vita felice, mi hai completato e con il tuo amore mi riempi spesso delle ferite indelebili, alcune volte anche molto crudeli, fatte solo per vincere una guerra chiamata soldi!

Nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Federico Fashion Style, ha concluso:

«Sono vicino a tutti a quei papà che come me, stanno in una zattera con una tempesta in corso, ma che remano sempre più forte per non affogare, ma quando arriveranno a riva vedranno la felicità! Io non smetterò mai di remare, perché per me la parola padre è una parola molto importante e non si compra ma si ottiene dalla vita! Grazie Dio di avermi reso padre!»

Federico Fashion Style e i rapporti con la ex

Negli ultimi mesi si è parlato non soltanto della loro rottura, ma soprattutto delle continue liti e gli scontri avvenuti tra i due.

«I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente» spiegò qualche tempo fa Alessandro Rosica su Instagram.

Lo stress subito da Federico Fashion Style dopo la separazione

Lo stress e la sofferenza, ha portato Federico Fashion Style a perdere circa 25 chili in poco tempo, questo perché, come dichiarato al settimanale Nuovo, mentre lui avrebbe preferito un accordo pacifico, la Porcu sembrerebbe pronta per andare in tribunale.