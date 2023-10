Federico Fashion Style è stato ospite a Belve ed è tornato a parlare del suo discusso coming out e della separazione dalla madre di sua figlia, Letizia Porcu.

Federico Fashion Style a Belve: il coming out

Dopo la sua discussa separazione da Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle e sua storica compagna, Federico Fashion Style ha fatto pubblicamente coming out. In tanti vorrebbero vederci chiaro in merito alla vicenda visto che, prima della separazione, l’hair stylist si era sempre definito etero. Il volto tv aveva anche ammesso di aver avuto sua figlia grazie alla fecondazione assistita. “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”, ha dichiarato Federico Fashion Style, che in passato in merito alla vicenda aveva detto a Oggi è un altro giorno: “Io indosso paillettes da quando ho 13 anni. Io sono così, non fingo di essere un personaggio“, e ancora: “Io sono eterosessuale e non ho nessuna cosa da nascondere“.

Francesca Fagnani non è entrata nel merito della questione, ma ha chiesto a Lauri alcune delucidazioni sul rapporto con sua figlia e lui ha risposto: “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.