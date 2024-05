Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano classificato al numero 2 del mondo, ha annunciato la sua dolorosa decisione di saltare gli Internazionali d’Italia 2024.

Internazionali di tennis: Sinner salta, ancora problemi all’anca

Il torneo, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio, vedrà l’assenza dell’azzurro a causa di un problema all’anca che ha persistito dopo il suo ritiro dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid.

Attraverso i suoi canali social, il ventiduenne altoatesino ha condiviso la sua delusione e frustrazione per non poter partecipare al suo torneo preferito. Nonostante gli esami medici non abbiano rilevato problemi significativi dopo il suo infortunio a Madrid, il fastidio all’anca non è stato completamente superato, dimostrando la necessità di ulteriori cure e precauzioni.

Sinner e gli Internazionali, salta per problemi all’anca

Sinner, con un misto di tristezza e determinazione, ha espresso il suo desiderio di tornare in campo per il Roland Garros, il prossimo evento Slam in programma a Parigi dal 26 maggio. Promette di lavorare duramente con il suo team medico per essere al meglio per questo importante appuntamento.

Nonostante la sua assenza dal torneo romano, Sinner ha annunciato che sarà presente per qualche giorno al Foro Italico e terrà una conferenza stampa il 5 maggio. Le parole di supporto e di comprensione da parte del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, riflettono il sentiment condiviso nel mondo del tennis.

Il suo posto nel tabellone degli Internazionali d’Italia verrà preso dal talentuoso tennista francese Arthur Rinderknech, mentre gli appassionati italiani sperano di poter vedere Sinner tornare in azione l’anno prossimo.