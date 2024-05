Chiara Ferragni, icona dello stile e dell’influencer marketing, ha recentemente visitato l’esclusivo store di Chrome Hearts a Los Angeles, seguendo le orme del marito Fedez che aveva fatto lo stesso qualche settimana fa.

Nuova fase della vita di Chiara Ferragni

Cosa ha acquistato la celebre fashion blogger durante questa sua incursione nel lusso? Una felpa, trasformata con estro in un minidress dall’effetto straordinario. Dopo mesi difficili segnati da varie vicissitudini, tra cui il caso dei pandori Balocco che hanno impattato negativamente sul suo business e sul suo rapporto con Fedez, Chiara Ferragni sembra affrontare una nuova fase della sua vita.

Viaggio a Los Angeles e acquisto da Chrome Hearts

La fashion blogger ha festeggiato anticipatamente il suo compleanno, previsto per il prossimo 7 maggio, con gli amici a Los Angeles. Durante il viaggio, ha fatto tappa presso il prestigioso store di Chrome Hearts, noto per la sua esclusività. Qui, ha scelto un accessorio di alto lusso, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile e l’affinità con i brand di fascia alta. Nonostante si trovi lontano dal quotidiano, sembra che Chiara Ferragni non possa fare a meno di inserire qualche riferimento a Fedez nelle sue attività e nei suoi acquisti. Il regalo che si è fatta in vista del compleanno sembra portare con sé un significato speciale, forse un tributo a un capitolo passato della sua vita.