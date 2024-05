Europee: Pezzuto (Sue), 'Cecilia Strada per patrimoniale, Schlein e Bonaccini che dicono?'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "È desolante che Cecilia Strada capolista del Pd nel Nord Ovest torni a spolverare l’idea della patrimoniale. Che cosa ne pensano Elly Schlein e Stefano Bonaccini? Mi chiedo perché la sinistra, anche in campagna elettorale, debba riproporre una ricetta chiaramente populista, per di più, in un Paese come il nostro che ha bisogno di meno tasse. Non è con la patrimoniale e con la sugar tax che aiutiamo l’Italia a competere”. Lo afferma Aurora Pezzuto, candidata di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Est.