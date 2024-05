Chiara Ferragni si trova in America per festeggiare il suo trentaseiesimo compleanno. L’imprenditrice ha condiviso alcune immagini sui social ma è stata sommersa di critiche.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno: piovono critiche

A Malibu con le amiche per festeggiare il suo 36esimo compleanno, che cade il 7 maggio, Chiara Ferragni è finita al centro della bufera per alcune foto condivise sui social. Così come Fedez, anche lei dopo la separazione sta riprendendo in mano la sua vita. Eppure, l’imprenditrice viene maggiormente criticata rispetto al marito.

Perché Chiara Ferragni è finita nella bufera?

Dopo aver postato alcune foto da Malibu, Chiara Ferragni è stata sommersa di critiche. Il motivo? Secondo alcuni fan, dopo la separazione da Fedez, ha iniziato ad indossare abiti un po’ troppo corti e scollati. Qualcuno, non a caso, le ha ricordato il look dismesso sfoggiato per le scuse post pandoro Balocco.

Le critiche a Chiara Ferragni

Tra i tanti commenti arrivati all’ultimo post di Chiara Ferragni si legge: “E via, si ricomincia con le tette fuori. Il periodo di clausura e castità finito. Pigiama grigio buttato via. Si ricomincia con capezzolandia“, oppure “Non mi sembra molto disperata per la sua situazione abbastanza a rischio sia penalmente che economicamente“, o ancora “Ti reputi femminista e poi sei il cliché più comune delle donne di mezza età, mi lascio col marito, via le foto di mamma pancina e vai con le foto di serate e vestitini“.