Ieri, 17 maggio 2024, ci ha lasciato Franco Di Mare, ex inviato di guerra della Rai, affetto da mesotelioma: l’annuncio della malattia poco meno di un mese fa, il 28 aprile, a Che tempo che fa, da Fabio Fazio.

«Ci ha lasciato una grande lezione in quella intervista a ‘Che tempo che fa’ per presentare il suo libro. E’ stato molto importante quello che ha detto e, per quel che mi riguarda, è stato molto importante quello che ci siamo detti soprattutto io e lui prima, le settimane precedenti, nei giorni precedenti e anche quello che ci siamo scritti nei giorni successivi».