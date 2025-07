Belen Rodriguez è tornata a prendere il sole. Non succedeva da tre anni. Tre lunghi anni. Lei stessa lo ha raccontato in un video su TikTok, dove appare rilassata, mentre si abbronza al mare.

Tra sole e ombre, belen rodriguez svela il difficile periodo segnato dalla depressione

Molti si sono chiesti: “Perché questo lungo stop?” La risposta, quella sì, è stata sincera e toccante.

La showgirl ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile, segnato da una profonda depressione che l’ha tenuta chiusa in casa, lontana dal mondo e dal sole.

In questi giorni, Belen è in Sardegna, vicino all’isola di Tavolara. Tra bagni e risate con la figlia Luna Marì, ha deciso di aprire un profilo TikTok. Non solo per condividere momenti spensierati, ma anche per interagire con i fan. Ha chiesto consigli pratici: quando applicare la crema solare? Quanto aspettare prima di tuffarsi in acqua? Domande semplici, ma che mostrano quanto sia stata a lungo lontana da queste piccole cose.

Quel “primo sole dopo tre anni” pesa. Quel triennio senza mare, senza luce diretta, è stato un periodo buio. Non solo per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha spiegato lei in alcune interviste. C’erano altre ombre, più profonde, che l’hanno trascinata giù, verso un isolamento difficile da raccontare.

Il racconto di Belen Rodriguez sulla depressione tra video e commenti social

Dopo aver confidato il periodo buio di depressione che l’aveva colpita, Belen Rodriguez torna al mare con la figlia. Il video TikTok però non è passato inosservato. Alcuni utenti hanno scritto che Belen era quasi “irriconoscibile”. Addirittura, c’è chi ha insinuato che non fosse lei. Forse la luce, la prospettiva insolita, o solo l’abitudine a vederla sempre sotto una certa luce hanno ingannato. Altri, invece, hanno reagito con fermezza, smentendo categoricamente queste teorie un po’ assurde.

Quel confronto surreale, tra chi la riconosce e chi no, racconta anche di quanto siano strani i tempi digitali. Quando un volto cambia, anche solo per un filtro naturale del sole, c’è chi parte con i complotti. Ma, a ben guardare, quella è solo Belen. Una donna che ha attraversato un inverno emotivo lungo, ma che adesso vuole – finalmente – godersi il calore del sole, con la sua bambina al fianco.