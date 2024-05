A Ilary Blasi, dopo la conduzione di Battiti Live, potrebbe essere affidato il reality 'La Talpa': pronto a tornare in TV

Per l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, sembra giunto il momento di approdare nuovamente in TV, dopo una lunga pausa: come riporta un retroscena di TvBlog, nel futuro della Blasi potrebbe esserci la nuova edizione de La Talpa.

Ilary Blasi alla conduzione de La Talpa

La Talpa ha tenuto compagnia ai telespettatori in onda per tre edizioni dal 2005 al 2008, un reality accattivante: un gruppo di persone deve collaborare per superare alcune difficili prove, ma un concorrente ingaggiato dalla produzione ha il compito di sabotarlo.

Il format, stando alle indiscrezioni, dovrebbe cambiare rispetto a quello tradizionale: tutto in diretta e senza uno studio fisso.

La trasmissione dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva, nel 2025, e alla conduzione dovrebbe esserci proprio lei, Ilary Blasi. Il programma era previsto già per questa primavera, ma a modificare i piani è stato l’allungamento del Grande Fratello.

Ilary Blasi ai Battiti Live

Nelle ultime ore però è arrivata l’ufficialità, Ilary Blasi tornerà su Canale 5 alla conduzione di Battiti Live. A dissipare ogni dubbio Mediaset, tramite un comunicato stampa ha rivelato che il periodo di messa in onda sarà il prossimo luglio.

Anche se al momento questa è solo un’indiscrezione, al momento Ilary Blasi tornerà sicuramente in tv, alla conduzione di Battiti Live, nei prossimi mesi.