Ilary Blasi ha appena compiuto 43 anni ma per lei il tempo sembra non passare mai. Quali sono i suoi segreti di bellezza?

Ilary Blasi è un’icona di stile e bellezza e a 43 anni compiuti non ha nulla da invidiare a chi ha metà della sua età. In particolare, la sua pelle sembra non accusare i segni del tempo, ma come fa?

I trattamenti estetici di Ilary Blasi

La presentatrice ha mostrato su Instagram i suoi segreti di bellezza. Ilary Blasi ha scelto delle tecniche all’avanguardia per mantenere fresco il suo viso, c’è da dire in effetti che la pelle è sempre tonica e dall’aspetto sano.

Di recente si è concessa un pomeriggio di trattamenti dall’estetista e ha condiviso il momento su Instagram.

La conduttrice è tornata da poco da un viaggio in Turchia, dove ha festeggiato con i figli e il compagno, il suo compleanno.

Di nuovo in Italia, come prima cosa, Ilary Blasi si è concessa del tempo per sé stessa.

Ilary Blasi fa il microeendling

Condividendo le immagini del trattamento su Instagram, l’ex signora Totti ha scritto: “Pronta per il microeendling e trattamento agli esosomi”.

Si tratta di una tecnica di ringiovanimento della pelle, indicata anche per chi soffre di acne e pori dilatati.

Il procedimento è semplice e indolore, nonostante si basi su delle perforazioni microscopiche. Queste portano il tessuto a rinnovare la produzione di collagene.

Ecco quindi che la pelle appare tonica. Prima del trattamento si stende una crema che anestetizza la zona da trattare per poi appunto procedere con le perforazioni.

Alla fine si conclude con una maschera lenitiva e idratante, penultimo passaggio prima della crema cicatrizzante.

Chiaramente il viso si arrossa e c’è bisogno di evitare il make up per un paio di giorni. Dopo alcuni giorni la pelle si screpola e lascia posto a quella nuova, più uniforme.

In tutto questo, gli esosomi vengono applicati per stimolare la rigenerazione di nuove cellule dopo i fori.