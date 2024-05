Manila Nazzaro ha emozionato il pubblico di Verissimo con un annuncio che ha segnato la fine di un periodo buio della sua vita.

Manila Nazzaro è incinta?

La show girl ha finalmente ritrovato la serenità accanto al ballerino Stefano Oradei. Negli ultimi anni, Manila ha fatto spesso parlare di sé, soprattutto in occasione della separazione da Lorenzo Amoruso. La coppia, che aveva partecipato a Temptation Island, sembrava destinata a coronare il proprio sogno d’amore, ma qualcosa è andato storto e i due hanno preso strade diverse. Entrambi però hanno ritrovato la felicità.

Il racconto del matrimonio

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Manila ha raccontato come Stefano sia entrato nella sua vita in modo inaspettato, trasformandosi in una presenza fondamentale. La coppia ha condiviso con i fan un momento di grande gioia, il 13 maggio 2024 si sono sposati. Alcune immagini della cerimonia sono state pubblicate sui social, mentre altre sono state mostrate in esclusiva durante la trasmissione di Canale 5. Nel salotto Mediaset l’ex Miss Italia ha anche descritto il vortice di emozioni che ha vissuto in questo periodo, dichiarando: “Stiamo vivendo una favola, non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti“. Stefano ha rivelato di aver deciso di fare la proposta circa un anno fa: “Dire mia moglie è meraviglioso. La proposta è arrivata un anno fa, volevo farla subito poi ho aspettato“.

Il sogno per il futuro

“Lui è una sorpresa continua. Succede che le cose belle arrivano. A volte penso che me lo sono meritato questo ragazzo” ha commentato Manila, la quale ha rivelato anche un sogno che custodiscono da tempo. I neo sposi, infatti, vorrebbero allargare la propria famiglia. “Se ci saranno ostacoli li affronteremo insieme ora. Il nostro sogno è di incrementare la famiglia, se accadrà, vedremo” ha dichiarato Stefano.