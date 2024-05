Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno fatto il grande passo, il 4 maggio si sono sposati con rito civile. La cerimonia ha visto solo pochi invitati, tutti presenti a Roma al Campidoglio, sede dell’evento, ma proprio qui qualcosa è andato storto.

L’evento, stando alle foto condivise sembrava si stesse svolgendo al meglio. Tuttavia, in queste ultime ore è stata condivisa un’indiscrezione che parla di un incidente avvenuto al matrimonio dei due novelli sposi.

Durante il party un incidente avrebbe minato la serenità della sposa Manila Nazzaro. A darci questa anticipazione è Amedeo Venza, esperto di gossip, attraverso il suo profilo Instagram.

L’uomo riporta infatti lo screen di un messaggio ricevuto in direct, in cui qualcuno comunica che al matrimonio di Manila, mentre si trovano a tavola, una persona che rideva sguaiatamente avrebbe sputato il vino sul vestito della sposa, tanto da farla stizzire, dal momento che l’abito era ormai rovinato.

Qualche minuto dopo dalla diffusione della notizia però, è arrivata la risposta ufficiale della stessa showgirl, che ha smentito categoricamente:

«Una cosa mai accaduta, per quanto poi non sarebbe nulla di così grave da rovinare una giornata così felice per me».