Lunedì 8 aprile, su Canale 5, tornerà l’Isola dei Famosi e, tra i naufraghi di questa edizione ci sarà anche Matilde Brandi che ha espresso il suo rammarico per non poter essere presente al matrimonio di Manila Nazzaro.

«Come sapete io ero una delle damigelle del matrimonio di Manila, ma non potrò esserci però siccome so che ti sposi di lunedì, che è il giorno della diretta, ho pensato di chiedere alla produzione , e sono tutti molto felici infatti, di mettere un mega schermo perché io vorrei vedere il matrimonio. A parte gli scherzi , ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, perché dopo mi tolgono il telefono. Tanti auguri, dai un bacio a Stefano. Sarai una sposa bellissima!».

Manila Nazzaro ha risposto alla storia condivisa dall’amica:

Damigelle d’onore saranno Angela Melillo, Milena Miconi, e Veronica Maya. Mentre i testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per Manila il fratello Gianni e l’ amica storica Manuela.

Nel corso dell’intervista a Diva e Donna Manila Nazzaro ha svelato il gossip sugli abiti per il giorno del matrimonio:

«Uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente insieme a Pietro e Silvana, gli stilisti di Diamond Couture, dell’atelier di Lecce, scegliendone tessuti, colore, dettagli. Con Pietro siamo legati da una lunga amicizia, l’ho chiamato subito. Sono pezzi unici e quando sono andata per la prima volta a provarli insieme a mia madre, l’unica persona a vederli fino al giorno delle nozze, e li ho visti realizzati come nei miei sogni, non credevo ai miei occhi».