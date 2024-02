Manila Nazzaro è pronta per sposare il suo Stefano Oradei, l’uomo che le ha ridato il sorriso dopo la relazione con Lorenzo Amoruso. Non solo, la showgirl ha confessato che sogna il terzo figlio: si scoprirà solo tra un mese se è in dolce attesa o meno.

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei e sogna il terzo figlio

A maggio 2024, Manila Nazzaro e Stefano Oradei diventeranno marito e moglie. Una storia d’amore travolgente, iniziata subito dopo la rottura della showgirl con Lorenzo Amoruso. Intervistata da Storie di donne al bivio di Monica Setta, format in onda su Rai2 il 17 febbraio, la showgirl ha confessato che sogna anche il terzo figlio. Il bebè, tra l’altro, potrebbe già essere in cantiere.

Le parole di Manila Nazzaro

Manila, visibilmente emozionata, ha ammesso:

“Sposo Stefano il 13 maggio a villa Miani a Roma. A officiare il rito simbolico sarà la mia amica Milena Miconi. (…) Le damigelle saranno invece Angela Melillo e Matilde Brandi”.

Oradei le ha ridato il sorriso dopo la tormentata relazione con Amoruso e la Nazzaro non vede l’ora di diventare sua moglie. E il terzo figlio? Potrebbe già essere nella sua pancia: si scoprirà tra un mese.

Manila Nazzaro incinta del terzo figlio?

Manila, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre per la terza volta, ha confessato: